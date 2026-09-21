Латвия уже демонстрирует, как может работать новая модель сотрудничества США и Евросоюза в оборонной промышленности. Такое мнение в интервью ЛЕТА высказал старший научный сотрудник американского Института Хадсона Питер Рафф, предложив развивать совместные предприятия с американскими технологиями и европейским производством.

По мнению Питера Раффа, нынешний дефицит вооружений в США, рост оборонных бюджетов европейских стран и торговые противоречия создают условия для новой модели сотрудничества между Вашингтоном и ЕС.

«Надеюсь, начнут создаваться совместные предприятия», — заявил эксперт. По его словам, речь может идти о компаниях с головными офисами в США и производственными мощностями в Европе.

Рафф считает, что европейские страны уже не смогут, как прежде, опираться исключительно на закупку американского вооружения.

«Когда расходы на оборону достигают 3%, 4% или 5% ВВП, политически уже невозможно будет оправдать закупки исключительно американской продукции. Поэтому американским компаниям придется стать более "европейскими"», — отметил он.

В качестве примера эксперт привел Латвию.

«В Латвии уже есть примеры, когда крупные американские компании приобретали латвийских производителей дронов», — сказал Рафф. По его словам, подобная модель позволяет сочетать американские инвестиции с европейским производством и открывает доступ к механизмам финансирования ЕС.

Фактически, считает эксперт, такие проекты могут стать способом укрепить оборонную промышленность по обе стороны Атлантики и одновременно снизить влияние тарифных ограничений.

По мнению Раффа, Европе необходимо быстрее развивать собственную оборонную промышленность, но не в отрыве от США, а совместно с ними.

«Мне кажется логичным развивать трансатлантическую оборонно-промышленную базу», — подчеркнул он.

В некоторых направлениях, по словам аналитика, прогресс уже заметен. В качестве примера он привел производство 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов, выпуск которых европейские предприятия смогли значительно увеличить за последние годы.

Отдельно эксперт коснулся вопроса производства американских систем вооружений для Украины. Он отметил, что окончательное решение о предоставлении лицензий пока не принято, однако одним из возможных вариантов может стать выпуск отдельных систем совместно с европейскими партнерами.

При этом Рафф признал, что в США существуют опасения по поводу защиты интеллектуальной собственности и возможного появления более дешевых аналогов американских вооружений на мировом рынке.

Несмотря на развитие европейской оборонной промышленности, эксперт убежден, что лидерство США в сфере безопасности Европы остается ключевым.

«Именно поэтому я считаю НАТО исключительно важным», — заявил Рафф, добавив, что по мере роста оборонных расходов европейских стран будет усиливаться и их влияние внутри альянса.