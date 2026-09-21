Министерство финансов считает, что финансовое положение Валкского самоуправления не улучшается, поэтому до конца сентября дума должна принять решение о начале процесса финансовой стабилизации. В самоуправлении с такой оценкой не согласны, а обсуждение ситуации сопровождается политическими спорами.

В начале сентября все депутаты Валкской думы получили письмо Министерства финансов, в котором говорится, что край не способен сбалансировать денежный поток бюджета на 2026 год и полностью выполнять обязательства перед кредиторами. В связи с этим вопрос о начале процесса финансовой стабилизации должен быть рассмотрен на ближайшем заседании думы.

Процесс финансовой стабилизации предусмотрен для самоуправлений, оказавшихся в чрезвычайно сложном финансовом положении, чтобы обеспечить выполнение предусмотренных законом муниципальных функций.

Как сообщает программа De facto, финансовые проблемы Валкского края обсуждаются уже несколько лет.

Еще в мае Кабинет министров разрешил самоуправлению перенести часть выплат по кредитам на будущие годы, одновременно обязав представить пересмотренный бюджет и план финансовой реструктуризации. Кроме того, правительство поручило Государственному контролю провести углубленную проверку финансирования систем теплоснабжения и водоснабжения в Валке. Ожидается, что результаты проверки будут готовы не раньше конца октября.

По информации De facto, все лето между Валкским самоуправлением и Министерством финансов продолжались разногласия, однако финансовое положение муниципалитета не улучшилось.

На заседании думы 9 сентября представители оппозиции заявили, что впервые узнали о столь серьезной ситуации только после получения письма министерства.

В свою очередь руководство самоуправления отвергает выводы Минфина. Мэр Валки объясняет расхождения тем, что министерство якобы использует неточные данные, а представители правящей Видземской партии связывают происходящее с политической ситуацией в преддверии выборов.

Оппозиция, в свою очередь, утверждает, что решение о начале процесса финансовой стабилизации откладывается по политическим причинам.