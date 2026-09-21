Neatkarīgā цитирует прогноз, который высказал председатель Совета присяжных адвокатов Латвии Саулведис Варпиньш: «Я понимаю, что ситуация с безопасностью в Латвии более стабильная, чем в Литве, Польше или даже во Франции, и что Макрон и Туск, возможно, немного паникуют. Но если даже литовцы знают, что в случае худшего сценария у них есть пути, ведущие к польскому коридору, то какие коридоры есть у нас здесь, в Латвии, — в том числе для жителей Риги? Как и когда люди узнают о них? Какую радиочастоту нужно слушать? Каков будет план действий, если Сувалкский коридор окажется перекрыт?»

«Станет ли это „Курземским котлом — 2“ — только теперь для нас? — задается вопросом юрист. — И речь здесь идет не о бегстве, а о плановой эвакуации той части общества, которую необходимо защитить от боевых действий. Я знаю, что буду делать и что от меня требуется, но есть часть общественности, для которой это остается неясным. Коммуникация властей с населением уже не кажется адекватной, поскольку утверждение о том, что „ситуация с безопасностью остается неизменной“, больше не согласуется с заявлениями лидеров других стран».

«Я доверяю генералу Каспарсу Пудансу, когда он говорит, что Национальные вооруженные силы готовы к провокациям. Но к ним должна быть готова и сама общественность. Лидеры других государств сейчас говорят не только об инцидентах с беспилотниками, но и об „инцидентах с ракетами“, а это нечто новое, учитывая совершенно иной радиус поражения и последствия, связанные с ракетными ударами».

«Нужно донести до общественности, что ситуация изменилась, и подготовить людей к новым реалиям — подготовить с верой в свою страну», — подчеркивает господин Варпиньш. Видимо, с надеждой на то, что он-то уж окажется в числе «той части общества»…