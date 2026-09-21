Руководитель Службы государственной безопасности (СГБ) Латвии Нормунд Межвиетс заявил, что спецслужба не видит признаков немедленного военного нападения России на страны НАТО. При этом, по его словам, сохраняется вероятность усиления гибридных операций, включая диверсии и попытки дестабилизации.

Вопрос о возможной эскалации со стороны России вновь оказался в центре внимания после заявлений ряда европейских политиков и руководителей спецслужб. Однако представители стран Балтии призывают различать долгосрочные угрозы и непосредственную военную опасность, пишет tv3.lv.

Как сообщает The Guardian, генеральный директор Службы государственной безопасности Латвии Нормунд Межвиетс заявил, что сейчас спецслужба не фиксирует признаков немедленного нападения России на территорию НАТО.

«Мы не видим признаков немедленного нападения», — сказал Межвиетс.

При этом он отметил, что Россия действительно готовится к более активным действиям в Европе, однако пока нельзя однозначно сказать, связаны ли эти приготовления с конкретными военными планами или являются частью более широкой стратегии по распространению страха и неопределенности в западных обществах.

Почему тема вновь стала актуальной

Дискуссия усилилась после заявления премьер-министра Польши Дональда Туска, который сообщил, что оценки разведки допускают попытку России проверить готовность НАТО к коллективной обороне, в том числе с использованием ракетных или беспилотных ударов. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает такие предупреждения обоснованными.

В то же время оценки европейских спецслужб отличаются по степени осторожности.

Так, директор чешской Службы безопасности и информации (BIS) Михал Коуделка допустил, что в ближайшие месяцы Россия может попытаться организовать ограниченную провокацию, операцию под чужим флагом или масштабную кампанию влияния против стран НАТО. При этом он подчеркнул, что европейские структуры работают над предотвращением подобных сценариев.

Главная угроза — гибридные операции

По словам главы СГБ Латвии, сейчас больше оснований ожидать не прямого военного вторжения, а расширения гибридных действий.

Межвиетс отметил, что российские структуры проявляют повышенный интерес к объектам, связанным с поддержкой Украины, включая железнодорожную инфраструктуру и предприятия оборонной промышленности.

Похожую оценку дал руководитель шведской Службы военной разведки и безопасности Томас Нильссон. Он назвал тревожным недавний инцидент в аэропорту Лейпцига, который немецкие власти связывают с возможной деятельностью российских спецслужб, отметив, что подобные случаи могут свидетельствовать об изменении характера гибридных операций.

Мирные переговоры вызывают скепсис

Руководители европейских спецслужб также выразили сомнения в том, что Россия в настоящее время действительно готова к содержательным мирным переговорам по Украине.

По мнению Томаса Нильссона, Москва пока демонстрирует мало признаков стремления к реальному прекращению войны и, скорее, продолжает рассчитывать на достижение своих целей военным путем.

Что означает эта оценка

Общий вывод, который делают представители служб безопасности, состоит в том, что угрозы безопасности Европы сохраняются, однако непосредственных признаков скорого военного нападения на страны НАТО латвийская спецслужба сейчас не видит. Одновременно граждан призывают сохранять бдительность, критически относиться к информации и не поддаваться панике, поскольку распространение страха само по себе может быть одной из целей гибридных операций.

Оценки европейских спецслужб различаются в деталях, однако они сходятся в одном: гибридные угрозы остаются актуальными, а поводов говорить о неизбежном военном нападении на НАТО на данный момент нет.