В Риге собираются изменить привычную систему ухода за городскими парками, садами и скверами. Вместо передачи этой работы муниципальному предприятию город планирует провести открытый конкурс, к которому допустят частные компании. Новая система должна заработать с 1 марта 2027 года.

Рижское самоуправление уже объявило обсуждение будущей закупки услуг по содержанию садов, парков, скверов и других общественных зеленых территорий столицы. До 30 сентября предприниматели могут представить свои предложения и замечания, сообщили в Рижской думе.

Сейчас эти работы на основании договора о делегировании выполняет муниципальное предприятие Rīgas meži. Действующий десятилетний договор заканчивается 27 февраля 2027 года.

Почему решили изменить систему

Перемены связаны с требованиями законодательства и рекомендациями органов, контролирующих конкуренцию.

Министерство умного управления и регионального развития (VARAM) указало, что практические работы по содержанию парков и зеленых зон не относятся к тем функциям управления, которые следует передавать посредством договора о делегировании.

В свою очередь Совет по конкуренции рекомендовал в первую очередь использовать для выбора исполнителей таких услуг открытую процедуру закупки.

Председатель комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды Элина Трейя (NA) заявила, что задача самоуправления — организовать открытый конкурс и выбрать претендентов, способных обеспечить высокое качество по наиболее выгодной для рижан цене.

Парки разделят на зоны

Будущую закупку планируется разделить на зоны и отдельные части. В Рижской думе рассчитывают, что благодаря этому в конкурсе сможет принять участие больше компаний.

По мнению муниципалитета, увеличение конкуренции должно способствовать более эффективному использованию бюджетных средств и повышению качества работ.

При этом ответственность за состояние парков и контроль качества останется за Рижским самоуправлением.

Rīgas meži тоже сможет участвовать

Проведение открытого конкурса еще не означает, что Rīgas meži обязательно лишится работы.

Муниципальное предприятие сможет участвовать в закупке на тех же условиях, что и частные компании, и претендовать на получение соответствующих заказов.

Планируется, что исполнители, выбранные в результате нового конкурса, приступят к работе 1 марта 2027 года.