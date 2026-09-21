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После прошлогоднего дефицита бюджет Латвии вновь стал профицитным 1 118

Политика
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: евро
ФОТО: Unsplash

Консолидированный бюджет Латвии по итогам первых восьми месяцев года исполнен с профицитом в 127,6 млн евро. Год назад за тот же период фиксировался дефицит, а нынешнее улучшение во многом связано с более высокими поступлениями средств из фондов Евросоюза.

По данным Совета по фискальной дисциплине (СФД), на конец августа консолидированный совокупный бюджет Латвии был исполнен с профицитом 127,6 млн евро. Для сравнения: годом ранее за аналогичный период дефицит составлял 257 млн евро.

Основной вклад в положительный баланс внес государственный специальный бюджет, профицит которого достиг 417,5 млн евро. Бюджеты самоуправлений завершили восемь месяцев с профицитом 75,3 млн евро, а бюджеты производных публичных лиц — 73,3 млн евро. При этом государственный основной бюджет по-прежнему остается дефицитным — его отрицательное сальдо составило 438,4 млн евро.

Доходы бюджета продолжают расти быстрее расходов. За январь–август поступления увеличились на 9%, или 1,1 млрд евро, по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Совете по фискальной дисциплине объясняют это главным образом более активным поступлением средств из фондов Европейского союза.

Расходы также выросли, но более умеренными темпами — на 5,7%, или 692,1 млн евро. Этому способствовали снижение расходов на товары и услуги, уменьшение текущих платежей в бюджет ЕС, а также более сдержанный рост затрат на оплату труда, субсидии и дотации.

Это означает, что пока бюджет получает средства быстрее, чем их расходует. Однако такая ситуация в течение года может меняться по мере реализации государственных программ и инвестиционных проектов.

Законом о государственном бюджете на 2026 год предусмотрены расходы консолидированного бюджета в размере 20,9 млрд евро. По оценке СФД, к концу августа они должны были составить около 13 млрд евро, тогда как фактически было израсходовано 12,9 млрд евро — на 94,4 млн евро, или 0,7%, меньше прогнозируемого уровня.

В Совете по фискальной дисциплине отмечают, что исполнение бюджета постепенно приближается к запланированным показателям. Пока данные за первые восемь месяцев не свидетельствуют о существенном отклонении от утвержденного плана.

По состоянию на конец августа было исполнено 61,9% годового плана расходов, тогда как доходы достигли 68,4% от запланированного объема.

В СФД ожидают, что по мере завершения года темпы исполнения бюджета будут постепенно выравниваться.

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#инвестиции #финансы #Латвия #бюджет #доходы #расходы #экономика #Евросоюз
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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