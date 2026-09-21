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Президент Латвии обсудил с генсеком ООН Россию, Иран и искусственный интеллект 1 333

Политика
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три президента и один генсек (справа).

Три президента и один генсек (справа).

ФОТО: president.lv

Сегодня президент Латвии Эдгар Ринкевич вместе с президентами Эстонии и Литвы в рамках 81-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) встретился с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, сообщили bb.lv в канцелярии президента ЛР.

Во время встречи обсуждались актуальные вопросы безопасности и глобальные вызовы, в том числе агрессия России против Украины, ситуация на Ближнем Востоке и регулирование искусственного интеллекта, а также необходимость проведения реформы ООН.

Президент Латвии отметил усиление противодействия со стороны России в отношении стран Балтии и других государств, поддерживающих Украину, в результате чего возрастает риск эскалации. Э. Ринкевич осудил действия России, усиливающей ракетные и беспилотные атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины. Э. Ринкевич также заявил, что российские атаки на зерновую инфраструктуру Украины создают серьёзную угрозу глобальной продовольственной безопасности.

Во время встречи Э. Ринкевич проинформировал генерального секретаря ООН о совместном призыве президента Латвии и руководителей ряда государств создать механизм контроля и регулирования моделей искусственного интеллекта. Президент подчеркнул важность работы над созданием единых стандартов, привлекая к этому процессу также европейские страны и государства небольшого размера.

Президент также отметил, что, по мнению Латвии, системе ООН необходима всеобъемлющая реформа, которая способствовала бы повышению способности Совета Безопасности ООН принимать решения по глобальным вызовам.

Как известно, президент Латвии Эдгар Ринкевич с 17 по 28 сентября находится с рабочим визитом в Соединённых Штатах. В ходе визита также запланирован ряд встреч в Лос-Анджелесе и Сан-Диего совместно с представителями латвийских предприятий. Рабочий визит в США завершится участием президента Латвии в праздновании 75-летия Латышской школы Лос-Анджелеса.

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#Украина #ООН #Латвия #Европа #искусственный интеллект #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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