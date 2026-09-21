Во время реконструкции Вантового моста в Риге планируется построить временный мост с двумя полосами движения — по одной в каждом направлении. Его стоимость может составить около 20 млн евро, а основные работы по реконструкции существующего моста начнутся в 2027 году.

Во время реконструкции Вантового моста для организации движения планируется установить временный мост, сообщил в понедельник журналистам мэр Риги Виестур Клейнбергс.

В настоящее время планируется, что на временном мосту будет по одной полосе движения в каждом направлении.

По словам Клейнбергса, пока такая переправа не будет построена, движение по Вантовому мосту закрывать не станут. Основные работы по его реконструкции планируется начать в 2027 году.

Мэр сообщил, что строительство временного моста может обойтись примерно в 20 млн евро. По его словам, это сопоставимо со стоимостью аренды аналогичного сооружения.

В ближайшее время Клейнбергс намерен обсудить с премьер-министром и министром финансов, кто и в каком объеме профинансирует строительство временного моста. По его мнению, такая переправа могла бы использоваться не только городом, но и государством — в том числе для гражданских и военных нужд.

Как сообщил директор Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Кристап Каулиньш, сейчас рассматриваются различные варианты размещения временного моста, однако он в любом случае будет расположен рядом с Вантовым мостом.

Также пока изучается вопрос организации движения общественного транспорта. Пока неясно, смогут ли автобусы и троллейбусы во время реконструкции использовать временный мост.

По данным Рижской думы, в рабочие дни по Вантовому мосту проезжают 55–60 тыс. транспортных средств, а в часы пик — около 4500 автомобилей. Кроме того, ежедневно мост пересекают 759 рейсов общественного транспорта Rīgas satiksme, которыми пользуются более 20 тыс. пассажиров.

В связи с этим самоуправление проводит масштабное исследование транспортных потоков. Как отметил Каулиньш, сейчас более чем на 50 перекрестках ведется подсчет интенсивности движения, моделируются изменения в работе светофоров и организации дорожного движения. Кроме того, планируется использовать данные операторов мобильной связи, чтобы совместно с Rīgas satiksme и железнодорожными пассажирскими перевозчиками заранее подготовить дополнительные возможности общественного транспорта.

По словам Каулиньша, одновременно с этим по поручению мэра начнется подготовка к строительству временного моста на период реконструкции Вантового моста.

Проект будет реализован в три этапа. В первой половине 2027 года планируется укрепить береговые сооружения, затем реконструировать участок улицы Кришьяня Валдемара от бульвара Кронвалда до Вантового моста, а в конце 2027 года приступить к реконструкции самого Вантового моста. Завершить работы планируется во второй половине 2029 года.

Каулиньш заверил, что на первых двух этапах существенных ограничений движения не ожидается. Основные неудобства возникнут во время реконструкции самого моста, однако элементы временной переправы начнут появляться уже на первом этапе работ.

Как сообщалось ранее, победителем конкурса на реконструкцию Вантового моста стало объединение поставщиков «Vanšu tilts», предложившее выполнить работы за 69,8 млн евро без НДС. В его состав входят Hanza Construction Group, Tilts и Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs "Vektors T".

После того как Бюро по надзору за закупками отклонило жалобу второго претендента, Рижская дума заключила с победителем договор на проектирование и строительство.

На реконструкцию Вантового моста в 2026 году предусмотрено до 6,7 млн евро, в 2027 году — до 42 млн евро, а в 2028 году — до 35,76 млн евро.

Общая длина Вантового моста составляет 593,6 метра, высота главного пилона — 108,7 метра. Проект предусматривает обновление дорожного покрытия, создание раздельной инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов, восстановление ограждений до высоты 1,3 метра, а также полную замену вант.

Кроме того, будут установлены новые защитные оболочки общей протяженностью 3084 метра, которые должны повысить долговечность конструкций и защитить их от воздействия окружающей среды.

Реконструкция будет реализована по принципу «проектирование и строительство», при котором один подрядчик отвечает как за разработку проекта, так и за выполнение всех строительных работ.

Всего в Риге насчитывается 145 мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей, часть из которых уже исчерпала свой эксплуатационный ресурс и требует капитального ремонта.