На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано необходимые 10 000 подписей под инициативой, предлагающей сократить число депутатов Сейма со 100 до 70. Теперь коллективное заявление должен рассмотреть парламент.

Сбор подписей под инициативой стартовал 26 августа.

Авторы предлагают внести изменения в 5-ю статью Сатверсме, установив, что Сейм состоит из 70 народных представителей вместо нынешних 100. Одновременно предлагается изменить закон о выборах в Сейм, предусмотрев новое распределение депутатских мандатов по избирательным округам пропорционально сокращенному числу мест при сохранении демократической избирательной системы и принципа пропорциональности.

В обосновании инициативы отмечается, что число в 70 депутатов выбрано с учетом сокращения численности населения, чтобы примерно сохранить такое же соотношение числа жителей к одному депутату, какое существовало в 1993 году. Тогда в Латвии проживало около 2,6 млн человек, а в Сейме было 100 депутатов. На начало 2026 года население страны составляло 1,845 млн человек, при этом численность парламента не изменилась.

По мнению авторов инициативы, сокращение числа депутатов повысит их персональную ответственность и узнаваемость, может уменьшить политическую раздробленность и облегчить формирование коалиций, а также сделать работу парламента более оперативной.

Кроме того, отмечается, что в парламенте меньшего состава будет проще обеспечить работу комиссий с участием депутатов, обладающих необходимой компетенцией, а также укрепить связь парламентариев с избирателями и регионами.

В числе аргументов также приводится экономия бюджетных средств. Бюджет Сейма на 2026 год запланирован в размере 40,28 млн евро, из которых около 31 млн евро приходится на оплату труда депутатов и сотрудников парламента.

Согласно инициативе, сокращение числа депутатов со 100 до 70 позволит экономить около 1,5 млн евро в год только на выплате базовых зарплат депутатам. Дополнительная экономия, по мнению авторов, возможна за счет уменьшения расходов на помощников депутатов, компенсации и другие затраты, напрямую связанные с численностью парламентариев.