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В Латвии хотят отменить недавнюю реформу Национального ботанического сада 0 129

Политика
Дата публикации: 21.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ботанический сад
ФОТО: LETA

Менее чем через год после присоединения Национального ботанического сада к Управлению охраны природы Министерство умного управления предлагает вновь сделать учреждение самостоятельным. При этом даже Министерство финансов выступило против новой реорганизации, сообщает программа Латвийского телевидения De facto.

Национальный ботанический сад (НБС) был присоединен к Управлению охраны природы (УОП) с 1 января этого года. Тогда власти объясняли реформу необходимостью сократить бюрократию, повысить эффективность государственного управления и сэкономить бюджетные средства.

Теперь предлагается провести обратную реформу и вновь выделить Ботанический сад в самостоятельное учреждение. В качестве аргументов также приводятся эффективность управления и сокращение бюрократии.

Как сообщает программа De facto, утверждается, что после объединения снизились доходы по основным видам деятельности Ботанического сада. Однако журналисты отмечают, что эти выводы не подтверждаются имеющимися у Управления охраны природы данными.

При этом остается неясным, во сколько государству обойдется новая реорганизация. Вместе с тем Министерство финансов выступило против предлагаемой реформы.

До объединения в Национальном ботаническом саду было предусмотрено 106 штатных должностей. После реорганизации Управлению охраны природы были переданы 99 должностей, еще семь были ликвидированы. Планировалось ежегодно экономить около 147 тыс. евро, направляя высвободившиеся средства на повышение оплаты труда сотрудников.

Процесс объединения занял несколько месяцев. Ликвидационная комиссия провела десять заседаний и завершила работу лишь в мае.

На момент объединения в Национальном ботаническом саду насчитывалось 28 вакантных должностей. Для поиска сотрудников было проведено 67 конкурсов, и в настоящее время незаполненными остаются только четыре вакансии.

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#Латвия #бюджет #бюрократия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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