За первые восемь месяцев 2026 года в Латвии зарегистрировали 1100 первичных ходатайств о предоставлении убежища. По данным Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), большинство заявителей прибыли в страну через латвийско-белорусскую границу.

К концу августа в Латвии с первичным ходатайством о предоставлении убежища обратились 1100 человек. Об этом в интервью программе «900 секунд» сообщила начальник Управления по делам гражданства и миграции Инесе Янсоне-Шулмейстере.

Помимо этого, за восемь месяцев было зарегистрировано 100 повторных ходатайств и 155 заявлений о возобновлении процедуры предоставления убежища.

Чаще всего за международной защитой обращаются граждане Афганистана, Пакистана, Сомали и Египта.

По словам главы УДГМ, подавляющее большинство просителей убежища попали в Латвию со стороны Беларуси.

«И, конечно, подавляющее большинство прибыли со стороны белорусской границы», — отметила Янсоне-Шулмейстере.

При этом статус просителя убежища получают далеко не все заявители. Как пояснила руководитель управления, лишь небольшая часть обращений заканчивается предоставлением международной защиты, поскольку во многих случаях отсутствуют предусмотренные законом основания.

Рост числа обращений происходит на фоне сохраняющегося усиленного режима охраны латвийско-белорусской границы. Правительство уже продлило действие специальных мер до конца 2026 года из-за продолжающегося давления нелегальной миграции.

Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и Краславском крае, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе, а также в Каунатской волости Резекненского края.

По данным Государственной пограничной охраны, в прошлом году было предотвращено 12 046 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. По гуманитарным причинам въезд тогда разрешили 31 человеку.

Для сравнения, в 2024 году пограничники предотвратили 5388 попыток незаконного пересечения границы, а по гуманитарным соображениям в страну были допущены 26 человек.

Ситуация на восточной границе остается одним из ключевых факторов, влияющих на количество ходатайств о предоставлении убежища и миграционную нагрузку на латвийские государственные службы.