Послы стран ЕС договорились снять санкции с Алишера Усманова и Михаила Фридмана, чтобы продлить остальные персональные санкции против РФ сразу на 3 года, сообщает Reuters.

Латвия до последнего сопротивлялась решению "понять и простить" российских миллардеров. «Латвия не может принять такое предложение», — сказал Кулбергс сегодня утром. Однако это не помогло.

Комментируя решение ЕС исключить российских олигархов Усманова и Фридмана из санкционного списка, министр иностранных дел Латвии Байба Браже сказала ЛЕТА, что Латвия осталась последней из стран ЕС, выступавшей против такого решения.

Браже пояснила, что решение о продлении действующих санкций необходимо было принять до полуночи вторника. Она призналась, что предложение Латвии дополнительно продлить срок принятия решения также не было поддержано, поэтому существовал риск, что санкции в отношении остальных лиц и организаций из списка не были бы продлены. Браже подчеркнула, что Латвия не поддержала такой вариант и воздержалась.

Браже отметила, что МИД Латвии ввел в отношении Фридмана и Усманова национальные санкции.

Как Азербайджан «отменил» европейские санкции

Франция добивалась снятия санкций ЕС с российского бизнесмена Усманова ради освобождения двух французов, заключённых в Азербайджане.

По данным Financial Times и Reuters, Париж пошел на это под давлением Баку. Франция использовала свое право вето в ЕС как рычаг: отказалась поддерживать продление санкционного списка, пока Усманова из него не исключат.

Связь Усманова с Азербайджаном здесь не случайна. Усманов имеет российское и узбекское гражданство, а его исключения из западных санкционных списков уже добивается группа тюркских государств. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письме Роберту Фицо указывал, что снятие санкций с Усманова поддерживают Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Reuters также пишет, что Ильхам Алиев и раньше лоббировал исключение Усманова из санкционного списка.

Теперь этот вопрос оказался связан с судьбой двух французов в азербайджанских тюрьмах. По данным Euronews, Узбекистан и Франция за кулисами договорились о снятии санкций с Усманова, а Азербайджан в рамках этой схемы должен освободить французских граждан - Алиев может их помиловать. Баку при этом отрицает, что оказывал давление на Париж.

Что касается Фридмана, то на его исключении из санкционного списка настаивал Люксембург в связи с иском миллиардера против страны в Арбитражном суде в Гааге. Люксембург заявлял, что его позиция в этом разбирательстве станет более уязвимой, если ЕС исключит из списка только Усманова.

Не только миллиардеры

Помимо Алишера Усманова и Михаила Фридмана, Евросоюз снял санкции с бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева, говорится в тексте официального решения ЕС.

Также из санкционного списка исключили зарегистрированную на Маврикии компанию Redbird Corporate Services Ltd, которая попала под ограничения из-за связи с перевозкой российской нефти.