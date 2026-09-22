На заседании комиссии Сейма по делам госуправления и самоуправлений сегодня был рассмотрен вопрос о влиянии ремонтных работ на Рижском Вантовом мосту на мобильность и доступность услуг не только в Риге, но и в Рижских самоуправлениях. "Комиссия получила письмо Марупского самоуправления, в котором выражена тревога по поводу того, как планируются ремонтные работы на Вантовом мосту, по поводу отсутствия информации и влияния потенциальных ограничений движения на мобильность, доступность услуг и предпринимательскую деятельность в рижских самоуправлениях.

В комиссии были заслушаны представители заказчика ремонта Вантового моста из Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы, а также представители Марупского самоуправления, рижских предпринимательских организаций и предприятий, эксперты из ГООО Latvijas Valsts ceļi, Бюро по надзору за закупками, управления национального культурного наследия, а также другие заинтересованные стороны. В свою очередь, застройщик, объединение поставщиков «Вантовый мост», получившее за почти 70 млн евро право на перестройку, отказался посещать заседание комиссии. В объединение поставщиков входят ООО «Hanza construction Group», ООО «Тилт» и ООО «Балтийское бюро по проектированию искусственных сооружений" вектор Т "».

"В ходе заседания подтвердились опасения по поводу того, что сейчас у Рижского самоуправления нет четкого плана по организации движения во время строительных работ, к тому же депутаты не получили подтверждения того, что было проведено всеобъемлющее техническое обследование моста, или специальная инспекция, что является важным условием для разработки качественного и долгосрочного проекта перестройки. В этом контексте отказ строителя явиться на заседание комиссии Сейма особенно показателен", - отметил Буров.

На заседании комиссии предприниматели и представители Марупского самоуправления выразили мнение, что они должны быть вовлечены в ежедневное планирование ремонтных работ на мосту. Депутаты и причастные стороны сошлись во мнении об отсутствии информации в связи с ремонтными работами на мосту. "Планирование ремонтных работ на мосту должно происходить открыто, в него должны быть вовлечены также самоуправления и предприниматели Пририжья. Рижская дума должна предоставить обществу регулярную информацию о ходе планирования, потенциальных ограничениях движения и альтернативных маршрутах сообщения. Значительное большинство депутатов и экспертов также подчеркнули необходимость обеспечения временного моста на весь период ремонтных работ", - пояснил О. Буров.

"После того, как была обнародована повестка дня комиссии Сейма, которая предусматривала рассмотрение проблематики ремонтных работ на Вантовом мосту, в течение двух дней Рижская дума собрала пресс-конференцию, чтобы проинформировать о планируемых ремонтных дарнбах. Эту уже определенный успех работы комиссии Сейма - благодаря нашей активности самоуправление начинает говорить со своими жителями.

Сейму стоит присматривать как за ремонтом Вантового моста, так и за другими крупными проектами в самоуправлениях. Это делает процессы более прозрачными и помогает обществу получать информацию и своевременно вмешиваться, если это необходимо", - рассказал председатель комиссии.

Во время заседания комиссии также прозвучали опасения по поводу решений, предусмотренных эскизным проектом перестройки моста, которые снижают пропускную способность моста, так как будет уменьшено количество и ширина транспортных полос, вместо этого с обеих сторон будут оборудованы полосы для велосипедистов. Депутаты отметили, что уже сейчас в Риге есть проблемы с пробками, которые создают непродуманные решения, сужая и ликвидируя полосы движения транспорта. Проблема обострилась, а пробки возникают и вне привычных часов пик движения, что наносит ущерб экономике и загрязняет среду.

Комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений призывает Рижскую думу:

Сначала обеспечить строительство, ввод в эксплуатацию и открытие временного моста для движения и только потом начать строительные работы, для проведения которых необходимо закрытие или существенное ограничение движения на Вантовом мосту. Обеспечить комплексную и технически обоснованную перестройку Вантового моста, оценив целесообразность предусмотренных решений и объем необходимых работ и включив в него все работы, необходимые для обеспечения несущей способности, надежности и долголетия моста. Объем работ планироваться таким образом, чтобы устранить необходимость повторного проведения в обозримом будущем существенных работ по перестройке вследствие таких конструкций или элементов, необходимость восстановления или замены которых констатируется во время подготовки нынешней перестройки. Выбирая решения по перестройке, не уменьшать предусмотренную для автотранспорта часть проезжей части и обеспечивать, чтобы после перестройки не уменьшалась пропускная способность автотранспорта моста, при этом оценивая возможности его увеличения. График строительных работ и организацию сообщения согласовать с проведением председательства Латвии в Совете Европейского Союза в 2028 году и проведением Праздника песни. Своевременно информировать общественность и рижские самоуправления о принятых решениях по организации движения, готовности альтернативной инфраструктуры и сроках введения запланированных ограничений.

А также призвать Министерство сообщения и Министерство финансов оценить альтернативные мобильные решения по снижению интенсивности движения в Риге, особое внимание уделив созданию пунктов мобильности в Рижском районе и возможностям в случае необходимости обеспечить финансовую поддержку их созданию.