Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что изменится в России после выборов: латвийский политолог назвал главную цель Путина 5 1881

Политика
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Госдума и урна для голосования, избиратели и российские флаги
ФОТО: BB.LV/AI

Прошедшие в России выборы в Государственную думу фактически стали не парламентскими выборами, а референдумом о доверии политике президента Владимира Путина, считает латвийский историк и политолог Карлис Даукштс.

В интервью Neatkarīgā он заявил, что полученный результат позволит российским властям утверждать, что общество поддерживает действующий режим и проводимую им политику.

«Путин доволен тем, что во внутренней политике, а также в своих пропагандистских каналах он и его сторонники смогут говорить о стабильности режима, о том, что народ вместе с ним и движется в одном направлении с исторической задачей России — восстановлением Российской империи», — сказал Даукштс.

По предварительным данным российского Центризбиркома, после подсчета более 95% бюллетеней «Единая Россия» получила 57,83% голосов. Партия должна получить 355 из 450 мест в Госдуме, сохранив конституционное большинство.

По мнению Даукштса, распределение голосов между остальными партиями в данном случае имеет второстепенное значение. Главной политической задачей голосования он считает демонстрацию поддержки Путина и его курса.

«Это были не выборы, а референдум доверия. И результаты этого референдума устраивают президента России Путина», — заявил политолог.

Даукштс также считает, что итоги голосования будут использованы российскими властями для продолжения войны против Украины. По его словам, сейчас Путин не заинтересован в начале мирных переговоров, в том числе с США.

Выборы в Госдуму впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину проводились также на оккупированных украинских территориях. Москва включила результаты голосования на этих территориях в общероссийские итоги. Евросоюз заявил, что не признает проведение там российских выборов.

Даукштс назвал проведение голосования на оккупированных территориях грубым нарушением международного права и выразил мнение, что большинство стран мира не признают его легитимность.

Политолог также прокомментировал низкую активность проживающих в Латвии граждан России. По приведенным Neatkarīgā данным, в голосовании приняли участие лишь 0,8% имеющих право голоса российских граждан.

По мнению Даукштса, одной из главных причин стало понимание того, что участие в выборах практически ничего не изменит. Живущие в Латвии российские граждане находятся в другой информационной и социальной среде, поэтому, как считает политолог, практические соображения для многих оказались важнее идеологии.

×
#Путин #пропаганда #выборы #Украина #Латвия #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
0
0
1
0
2

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: зерно
Изображение к статье: Трамп и Путин: глобальное противостояние
Изображение к статье: В минувшие выходные по всей Латвии прошли маневры Namejs, предполагающие сценарии «всеобъемлющей обороны». Эксклюзив!
Изображение к статье: Выборы Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: истребители НАТО
Наша Латвия
Изображение к статье: ракета
В мире
1
Изображение к статье: Выцветший школьный табель, рисунок
Люблю!
Изображение к статье: Джонни Депп впервые создал скульптуру
Культура &
Изображение к статье: Светлана Тихановская
В мире
1
Изображение к статье: коллаж с евро, флагами Латвии и ЕС.
Политика
1
Изображение к статье: истребители НАТО
Наша Латвия
Изображение к статье: ракета
В мире
1
Изображение к статье: Выцветший школьный табель, рисунок
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео