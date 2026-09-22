Прошедшие в России выборы в Государственную думу фактически стали не парламентскими выборами, а референдумом о доверии политике президента Владимира Путина, считает латвийский историк и политолог Карлис Даукштс.

В интервью Neatkarīgā он заявил, что полученный результат позволит российским властям утверждать, что общество поддерживает действующий режим и проводимую им политику.

«Путин доволен тем, что во внутренней политике, а также в своих пропагандистских каналах он и его сторонники смогут говорить о стабильности режима, о том, что народ вместе с ним и движется в одном направлении с исторической задачей России — восстановлением Российской империи», — сказал Даукштс.

По предварительным данным российского Центризбиркома, после подсчета более 95% бюллетеней «Единая Россия» получила 57,83% голосов. Партия должна получить 355 из 450 мест в Госдуме, сохранив конституционное большинство.

По мнению Даукштса, распределение голосов между остальными партиями в данном случае имеет второстепенное значение. Главной политической задачей голосования он считает демонстрацию поддержки Путина и его курса.

«Это были не выборы, а референдум доверия. И результаты этого референдума устраивают президента России Путина», — заявил политолог.

Даукштс также считает, что итоги голосования будут использованы российскими властями для продолжения войны против Украины. По его словам, сейчас Путин не заинтересован в начале мирных переговоров, в том числе с США.

Выборы в Госдуму впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину проводились также на оккупированных украинских территориях. Москва включила результаты голосования на этих территориях в общероссийские итоги. Евросоюз заявил, что не признает проведение там российских выборов.

Даукштс назвал проведение голосования на оккупированных территориях грубым нарушением международного права и выразил мнение, что большинство стран мира не признают его легитимность.

Политолог также прокомментировал низкую активность проживающих в Латвии граждан России. По приведенным Neatkarīgā данным, в голосовании приняли участие лишь 0,8% имеющих право голоса российских граждан.

По мнению Даукштса, одной из главных причин стало понимание того, что участие в выборах практически ничего не изменит. Живущие в Латвии российские граждане находятся в другой информационной и социальной среде, поэтому, как считает политолог, практические соображения для многих оказались важнее идеологии.