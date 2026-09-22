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Голосование по почте и голос «на хранении»: в Латвии уже начались выборы 5 817

Политика
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Выборы
ФОТО: LETA

В субботу, 3 октября по всей стране и в дипломатических представительствах Латвии за рубежом пройдут выборы в 15-й Сейм. Однако многие граждане не стали ждать октября, чтобы отдать свой голос.

Время работы

Пятница, 25 сентября, — последний день, когда можно подать заявку для голосования по почте. Это возможность для тех граждан Латвии, которые проживают за рубежом и по тем или иным причинам не могут участвовать 3 октября в очном голосовании в дипломатических представительствах Латвии.

А уже начиная со следующей недели, то есть с 28 сентября и до 2 октября включительно, пройдет предварительное голосование, или, точнее, в этот период можно будет отдать голос на хранение.

Иными словами, если у вас по тем или иным причинам (работа, выезд за пределы страны на отдых или в командировку, религиозные причины) нет возможности проголосовать в субботу, 3 октября, то вы можете сделать это заранее.

28 и 30 сентября избирательные участки будут работать с 17.00 до 20.00, 29 сентября и 1 октября — с 8.00 до 11.00, а 2 октября — с 12.00 до 15.00.

В основной день выборов, 3 октября, участки для голосования будут открыты с 8.00 до 20.00.

Предъявите ваши документы

Отметим, что для участия в выборах граждане ЛР должны иметь при себе либо паспорт, либо ID-карту с действующим сроком годности.

Поэтому тем, у кого удостоверения личности уже просрочены или срок их действия истекает до 3 октября, следует срочно поменять документы в отделении Управления гражданства и миграции. Неграждане не имеют права принимать участие в выборах.

Красное и зеленое

Напомним, что и на выборах в 15-й Сейм избирателям будут выдаваться бюллетени нового образца, которые впервые были использованы на муниципальных выборах в прошлом году.

А именно: напротив имени и фамилии каждого кандидата будут две клеточки — зеленая и красная. Если вы поддерживаете конкретного кандидата, то напротив его фамилии делаете отметку (точку, крестик, закрашивание) в зеленом кружочке. Если вы не хотите видеть конкретного кандидата в следующем Сейме, то закрашиваете напротив его фамилии красный кружочек.

У вас есть право вообще не делать никаких отметок, то есть не оценивать кандидатов, а просто отдать голос за конкретную партию.

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#выборы #гражданство #Латвия #партии #голосование #кандидаты
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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