Сегодня после закрытого заседания правительства, на котором рассматривалась просьба Франции изъять из санкционного списка ЕС Фридмана и Усманова, Андрис Кулбергс сообщил:

"Я был в активном общении с президентом Франции о более тесном сотрудничестве Латвии и Франции в сфере безопасности и обороны. Президент Макрон согласился начать переговоры с Латвией о присоединении нашей страны к инициативе по ядерному сдерживанию Франции «forward Nuclear Deterrence Initiative», и в ближайшее время для начала этих переговоров в Латвию прибудет французская делегация. Президент Макрон также выразил намерение укреплять военное присутствие Франции в Латвии, особенно в сфере воздушной обороны. Такое обязательство укрепит безопасность не только Латвии, но и всего восточного фланга НАТО ", - отметил Андрис Кулбергс.

Министерству иностранных дел и Министерству обороны поручено подготовить позицию Латвии, конкретную модель сотрудничества и график дальнейших переговоров как об участии Латвии во французской инициативе по ядерному сдерживанию, так и об укреплении военного присутствия Франции в Латвии.