Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кулбергс Макрону: «Возьмите нас под ядерный зонтик» 0 101

Политика
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эммануэль Макрон

Президент Франции Макрон

Латвийский премьер направит в Париж делегацию для важных переговоров.

Сегодня после закрытого заседания правительства, на котором рассматривалась просьба Франции изъять из санкционного списка ЕС Фридмана и Усманова, Андрис Кулбергс сообщил:

"Я был в активном общении с президентом Франции о более тесном сотрудничестве Латвии и Франции в сфере безопасности и обороны. Президент Макрон согласился начать переговоры с Латвией о присоединении нашей страны к инициативе по ядерному сдерживанию Франции «forward Nuclear Deterrence Initiative», и в ближайшее время для начала этих переговоров в Латвию прибудет французская делегация. Президент Макрон также выразил намерение укреплять военное присутствие Франции в Латвии, особенно в сфере воздушной обороны. Такое обязательство укрепит безопасность не только Латвии, но и всего восточного фланга НАТО ", - отметил Андрис Кулбергс.

Министерству иностранных дел и Министерству обороны поручено подготовить позицию Латвии, конкретную модель сотрудничества и график дальнейших переговоров как об участии Латвии во французской инициативе по ядерному сдерживанию, так и об укреплении военного присутствия Франции в Латвии.

×
#НАТО #Франция #Латвия #безопасность #оборона #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: коллаж с евро, флагами Латвии и ЕС.
Изображение к статье: Госдума и урна для голосования, избиратели и российские флаги
Изображение к статье: автобусы
Изображение к статье: Мигрант

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рыбалка
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Инвалидные коляски
Наша Латвия
Изображение к статье: Санкции сняты
В мире
Изображение к статье: Поганка
В мире
Изображение к статье: Граница
Наша Латвия
Изображение к статье: Milrem Robotics
ЧП и криминал
Изображение к статье: Рыбалка
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Инвалидные коляски
Наша Латвия
Изображение к статье: Санкции сняты
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео