С 10 января 2027 года из Латвии могут полностью прекратиться регулярные и нерегулярные международные автобусные перевозки в Россию и Беларусь. Запрет планируется распространить и на рейсы, которые следуют в эти страны транзитом через территорию Латвии. Соответствующие поправки к Закону об автомобильных перевозках подготовило и продвигает Министерство сообщения.

Согласно предложению министерства, ограничения коснутся всех регулярных и нерегулярных международных пассажирских перевозок автобусами в Россию и Беларусь. Кроме того, должны быть прекращены автобусные перевозки через Латвию, если конечным пунктом назначения является одна из этих стран.

Министр сообщения связал инициативу с поддержкой Украины и интересами безопасности Латвии. По его словам, прекращение автобусного сообщения является последовательным решением латвийских властей.

Таким образом, речь идет не только о прямых маршрутах Латвия — Россия и Латвия — Беларусь: предлагаемые изменения затронут и международные автобусы, следующие через латвийскую территорию в эти страны.

Перевозчиков ждет еще одно крупное изменение

Поправки предусматривают и переход грузового транспорта на электронные документы. В соответствии с требованиями европейского регламента eFTI с 9 июля 2027 года перевозчики, экспедиторы и логистические компании должны будут предоставлять транспортную информацию в цифровом виде. Контролирующие органы также смогут получать необходимые документы электронно.

Кроме того, Министерство сообщения предлагает расширить возможности индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческой перевозкой пассажиров. Они смогут использовать автомобиль, зарегистрированный на них как на физическое лицо, в том числе взятый в лизинг при согласии собственника.

Если подготовленные Министерством сообщения поправки будут приняты, с 10 января 2027 года автобусное пассажирское сообщение Латвии с Россией и Беларусью будет прекращено как для регулярных, так и для нерегулярных перевозок. Под ограничения попадут и соответствующие транзитные рейсы через Латвию. При этом сейчас речь идет именно о подготовленных и продвигаемых министерством поправках к закону.