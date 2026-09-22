Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия планирует прекратить все автобусные перевозки в Россию и Беларусь 1 428

Политика
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Международные автобусные перевозки в Россию и Беларусь

ChatGPT

С 10 января 2027 года из Латвии могут полностью прекратиться регулярные и нерегулярные международные автобусные перевозки в Россию и Беларусь. Запрет планируется распространить и на рейсы, которые следуют в эти страны транзитом через территорию Латвии. Соответствующие поправки к Закону об автомобильных перевозках подготовило и продвигает Министерство сообщения.

Согласно предложению министерства, ограничения коснутся всех регулярных и нерегулярных международных пассажирских перевозок автобусами в Россию и Беларусь. Кроме того, должны быть прекращены автобусные перевозки через Латвию, если конечным пунктом назначения является одна из этих стран.

Министр сообщения связал инициативу с поддержкой Украины и интересами безопасности Латвии. По его словам, прекращение автобусного сообщения является последовательным решением латвийских властей.

Таким образом, речь идет не только о прямых маршрутах Латвия — Россия и Латвия — Беларусь: предлагаемые изменения затронут и международные автобусы, следующие через латвийскую территорию в эти страны.

Перевозчиков ждет еще одно крупное изменение

Поправки предусматривают и переход грузового транспорта на электронные документы. В соответствии с требованиями европейского регламента eFTI с 9 июля 2027 года перевозчики, экспедиторы и логистические компании должны будут предоставлять транспортную информацию в цифровом виде. Контролирующие органы также смогут получать необходимые документы электронно.

Кроме того, Министерство сообщения предлагает расширить возможности индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческой перевозкой пассажиров. Они смогут использовать автомобиль, зарегистрированный на них как на физическое лицо, в том числе взятый в лизинг при согласии собственника.

Если подготовленные Министерством сообщения поправки будут приняты, с 10 января 2027 года автобусное пассажирское сообщение Латвии с Россией и Беларусью будет прекращено как для регулярных, так и для нерегулярных перевозок. Под ограничения попадут и соответствующие транзитные рейсы через Латвию. При этом сейчас речь идет именно о подготовленных и продвигаемых министерством поправках к закону.

×
#Украина #Латвия #транспорт #безопасность #Беларусь #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
1
0
3

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Правительство Латвии приняло решение заморозить зарплаты ряда работников государственного управления и высших должностных лиц.
Изображение к статье: Цены на топливо
Изображение к статье: коллаж с евро, флагами Латвии и ЕС.
Изображение к статье: Госдума и урна для голосования, избиратели и российские флаги

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сентябрь
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Граница
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Анализы
Lifenews
Изображение к статье: Михаил Лабковский
Lifenews
Изображение к статье: Шейх Сабах Халид Аль Хамад Ас-Сабах.
Политика
3
Изображение к статье: Куда податься?
В мире
Изображение к статье: Сентябрь
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Граница
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Анализы
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео