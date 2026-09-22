Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

МИД Латвии объяснил, почему ограничения на въезд россиян и белорусов хотят продлить 0 149

Политика
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ограничения на въезд россиян и белорусов хотят продлить.

ChatGPT

Министерство иностранных дел Латвии подчеркивает, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, которое поддерживает и белорусский режим, в регионе Балтийского моря возросли риски, связанные с разведывательной деятельностью, гибридными угрозами и государственной безопасностью.

По оценке МИД, российская гибридная деятельность в Европе охватывает информационную и киберсреду, военную и разведывательную сферы, политические и дипломатические инструменты, а также экономическую и правовую среду. В ведомстве считают, что такая деятельность прежде всего направлена на сокращение поддержки Украины и противодействие мерам по укреплению безопасности стран Балтийского региона.

При этом МИД отмечает: по оценке латвийских служб государственной безопасности, уровень военной угрозы для Латвии не изменился и в настоящее время Россия не представляет для страны прямой военной угрозы. Вместе с тем война России против Украины и гибридные атаки против союзников по НАТО, как указывает министерство, ухудшают общую ситуацию с безопасностью в Европе.

Отдельное внимание МИД обращает на Беларусь. В ведомстве указывают, что Минск оказывает поддержку России, позволяя российским вооруженным силам использовать территорию, инфраструктуру и воздушное пространство Беларуси для подготовки и проведения атак. Кроме того, латвийское внешнеполитическое ведомство обвиняет белорусские власти в использовании потоков нелегальных мигрантов через границы Латвии, Литвы и Польши как инструмента гибридного воздействия.

Действующие правила предусматривают ограничения на прием заявлений на визы и въезд в Латвию для определенных категорий граждан России и Беларуси до 31 декабря 2026 года. МИД считает, что обстоятельства, из-за которых эти меры были введены, не исчезли, поэтому предлагает продлить ограничения до 31 декабря 2027 года.

Проект также предусматривает уточнение правовой основы ограничений в соответствии с новым Иммиграционным законом, вступившим в силу 15 сентября. Закон позволяет правительству устанавливать ограничения на выдачу виз и въезд граждан третьих стран с учетом возможного влияния на внутреннюю безопасность, общественный порядок, международные отношения и здоровье населения.

Таким образом, речь идет не о введении принципиально новых ограничений, а о продлении еще на год уже действующего режима для отдельных категорий граждан России и Беларуси. Главным основанием для этого МИД называет сохраняющиеся риски для государственной безопасности.

×
#Латвия #безопасность #геополитика #ограничения #Беларусь #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: коллаж с евро, флагами Латвии и ЕС.
Изображение к статье: Госдума и урна для голосования, избиратели и российские флаги
Изображение к статье: автобусы
Изображение к статье: Мигрант

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рыбалка
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Инвалидные коляски
Наша Латвия
Изображение к статье: Санкции сняты
В мире
Изображение к статье: Поганка
В мире
Изображение к статье: Граница
Наша Латвия
Изображение к статье: Milrem Robotics
ЧП и криминал
Изображение к статье: Рыбалка
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Инвалидные коляски
Наша Латвия
Изображение к статье: Санкции сняты
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео