Министерство иностранных дел Латвии подчеркивает, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, которое поддерживает и белорусский режим, в регионе Балтийского моря возросли риски, связанные с разведывательной деятельностью, гибридными угрозами и государственной безопасностью.

По оценке МИД, российская гибридная деятельность в Европе охватывает информационную и киберсреду, военную и разведывательную сферы, политические и дипломатические инструменты, а также экономическую и правовую среду. В ведомстве считают, что такая деятельность прежде всего направлена на сокращение поддержки Украины и противодействие мерам по укреплению безопасности стран Балтийского региона.

При этом МИД отмечает: по оценке латвийских служб государственной безопасности, уровень военной угрозы для Латвии не изменился и в настоящее время Россия не представляет для страны прямой военной угрозы. Вместе с тем война России против Украины и гибридные атаки против союзников по НАТО, как указывает министерство, ухудшают общую ситуацию с безопасностью в Европе.

Отдельное внимание МИД обращает на Беларусь. В ведомстве указывают, что Минск оказывает поддержку России, позволяя российским вооруженным силам использовать территорию, инфраструктуру и воздушное пространство Беларуси для подготовки и проведения атак. Кроме того, латвийское внешнеполитическое ведомство обвиняет белорусские власти в использовании потоков нелегальных мигрантов через границы Латвии, Литвы и Польши как инструмента гибридного воздействия.

Действующие правила предусматривают ограничения на прием заявлений на визы и въезд в Латвию для определенных категорий граждан России и Беларуси до 31 декабря 2026 года. МИД считает, что обстоятельства, из-за которых эти меры были введены, не исчезли, поэтому предлагает продлить ограничения до 31 декабря 2027 года.

Проект также предусматривает уточнение правовой основы ограничений в соответствии с новым Иммиграционным законом, вступившим в силу 15 сентября. Закон позволяет правительству устанавливать ограничения на выдачу виз и въезд граждан третьих стран с учетом возможного влияния на внутреннюю безопасность, общественный порядок, международные отношения и здоровье населения.

Таким образом, речь идет не о введении принципиально новых ограничений, а о продлении еще на год уже действующего режима для отдельных категорий граждан России и Беларуси. Главным основанием для этого МИД называет сохраняющиеся риски для государственной безопасности.