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Почему бюджет Латвии оказался с профицитом, несмотря на недобор налогов 1 317

Политика
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: коллаж с евро, флагами Латвии и ЕС.
ФОТО: BB.LV/AI

По итогам первых восьми месяцев года совокупный бюджет Латвии исполнен с профицитом почти в 128 млн евро. Однако это не означает, что государственные финансы полностью соответствуют плану: налоговые поступления оказались ниже прогнозов, а улучшение баланса во многом обеспечили средства Европейского союза.

Совокупный государственный бюджет Латвии за первые восемь месяцев 2026 года исполнен с профицитом почти 128 млн евро. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 257 млн евро. Таким образом, за год бюджетный баланс улучшился примерно на 385 млн евро, сообщают общественные СМИ.

Главной причиной стало то, что доходы росли быстрее расходов. Однако, как отмечает портал, положительный баланс сформировался не только за счет увеличения налоговых поступлений.

Существенный вклад внесли средства Европейского союза, прежде всего выплаты из европейских фондов и Фонда восстановления. Именно они стали одним из ключевых факторов, обеспечивших профицит бюджета.

Иными словами, профицит не означает, что государство собрало налогов больше, чем ожидалось. Напротив, по сравнению с планом бюджет недополучил значительную часть доходов.

За восемь месяцев налоговые поступления выросли примерно на 6% по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметный прирост обеспечили поступления от социальных взносов и налога на добавленную стоимость, чему способствовали рост заработной платы и потребительских расходов.

Однако фактические налоговые доходы оказались почти на 96 млн евро ниже запланированного уровня.

Одним из факторов стал акцизный налог. Несмотря на рост поступлений по сравнению с прошлым годом, они не достигли прогнозируемых показателей. На это повлияли снижение ставки акциза на дизельное топливо, в том числе для сельского хозяйства, а также сокращение продаж табачной и алкогольной продукции.

Это означает, что бюджет получил меньше доходов, чем рассчитывало правительство при планировании.

Одновременно продолжили увеличиваться и государственные расходы. Наиболее значительно выросли капитальные вложения — инвестиции государства в различные проекты. Кроме того, увеличились расходы на обслуживание государственного долга и выплату социальных пособий.

Таким образом, нынешний профицит отражает не только рост экономики и налоговых поступлений, но и значительный приток европейского финансирования. Вопрос о том, удастся ли выполнить годовой план по налоговым доходам без дополнительных источников поступлений, остается открытым.

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#налоги #инвестиции #Латвия #бюджет #финансирование #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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