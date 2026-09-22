Политика Вашингтона в отношении Москвы сегодня строится сразу на нескольких, порой противоречащих друг другу подходах. США продолжают воспринимать Россию как угрозу, но одновременно рассматривают возможность восстановления отношений после окончания войны в Украине, считает старший научный сотрудник Института Хадсона Питер Рафф.

Политику США в отношении России сегодня сложно назвать однозначной. Такое мнение в интервью агентству LETA высказал старший научный сотрудник американского Института Хадсона и директор Центра Европы и Евразии Питер Рафф.

По его словам, Вашингтон по-прежнему рассматривает Россию как угрозу безопасности, однако одновременно в администрации президента Дональда Трампа и среди ее союзников есть силы, которые рассчитывают на восстановление отношений с Москвой после завершения войны в Украине.

«С одной стороны, признается, что Россия представляет угрозу... С другой стороны, США очень хотят положить конец войне в Украине», — отметил Рафф.

Эксперт добавил, что некоторые представители американской администрации уже рассматривают возможные экономические перспективы, которые могут открыться после окончания конфликта.

При этом, по его оценке, пока боевые действия продолжаются, говорить о нормализации отношений между США и Россией преждевременно.

Одновременно Вашингтону приходится учитывать и другие вызовы. Рафф отметил, что на объемы военной помощи Украине влияют сокращение американских запасов вооружений, ситуация на Ближнем Востоке и необходимость сдерживания Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Война с Ираном существенно влияет на то, куда направляются американские системы противовоздушной обороны PAC-3», — сказал он.

По словам эксперта, внешняя политика США сейчас формируется под влиянием сразу нескольких факторов, которые не всегда совпадают между собой. В частности, Дональд Трамп, по мнению Раффа, нередко строит отношения с другими странами через призму личных контактов с их лидерами.

Это, по мнению эксперта, помогает объяснить, почему отдельные шаги Вашингтона могут выглядеть противоречивыми. При этом общей целью администрации остается прекращение войны в Украине.

Рафф также считает, что поддержка Украины имеет значение не только для Европы, но и для ситуации в Азии. По его словам, демонстрация готовности США помогать союзникам является сигналом и для Китая.

«Поддержка Украины усиливает сдерживание Китая», — отметил эксперт.

Однако существует и обратная сторона: вооружение, переданное Украине, не может одновременно использоваться американскими силами в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам Раффа, именно поэтому Вашингтон вынужден искать баланс между европейским и азиатским направлениями своей политики.

Комментируя мирные переговоры, эксперт заявил, что главным приоритетом президента США остается прекращение войны. Остальные вопросы, которые могут возникнуть после достижения перемирия, администрация готова решать уже на следующем этапе.

В то же время Рафф предупредил, что чрезмерное давление на Киев с требованием территориальных уступок стало бы серьезной ошибкой.

«Это лишь побудило бы россиян сохранить свою максималистскую позицию и продолжить наступление», — считает эксперт.

По мнению Раффа, не менее рискованным шагом могла бы стать и несогласованная с союзниками передислокация западных военных баз в Европе.

Таким образом, эксперт считает, что нынешняя политика США сочетает сразу несколько задач — поддержку Украины, попытки завершить войну, сдерживание Китая и сохранение пространства для возможного диалога с Россией после окончания конфликта.