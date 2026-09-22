Сегодня министерство юстиции представляет на заседании правительства документ о правовых рамках чрезвычайного положения, призванный утвердить его легитимность. Ведь в Сатверсме про эту форму управления – ничего нет!

ЧП – что это такое

Что хорошо в режиме чрезвычайного положения – что для него не обязательно и решения Сейма. Достаточно, по Закону о национальной безопасности, и воли Кабинета Министров, действующего на основе рекомендаций Центра кризисного управления.

Ведь, как признает Минюст, возможны «ситуации, когда Сейм неспособен собраться на заседание во время чрезвычайных ситуаций и принять решения».

«Чрезвычайное положение – это особый правовой режим, в рамках которого Кабинет Министров в установленном законом порядке и объеме вправе ограничивать права и свободы органов государственного управления и местного самоуправления, а также физических и юридических лиц, и возлагать на них дополнительные обязанности. Чрезвычайное положение может быть введено в случае возникновения угрозы государству, связанной с кризисом или катастрофой (либо угрозой их наступления) или угрозой объектам критической инфраструктуры, если возникает существенная опасность для безопасности государства, общества, окружающей среды, экономической деятельности, а также для жизни и здоровья людей».

Минимальные гарантии

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обнаружила в Евросоюзе всего 7 государств, в коих вышеуказанный режим не обладает конституционной основой. Причем крайне различных по своему развитию и традициям: от Франции, Швеции и Ирландии до Греции и Кипра. Латвия и Литва также среди них.

Венецианская комиссия – независимый консультативный орган Совета Европы по конституционному праву, впряглась за народы указанных стран: «Абсолютные права составляют «неотъемлемое ядро» прав человека, и их целесообразно четко закрепить в конституции.

Также важно предусмотреть минимальные гарантии защиты от произвольного задержания и иные меры, обеспечивающие право на справедливое судебное разбирательство; кроме того, следует предусмотреть право оспаривать нормативные правовые акты и действия органов власти, принятые в условиях чрезвычайного положения».

«Новая нормальность»

В Латвии, подчеркивает Минюст, рамки чрезвычайного положения разработаны – но не являются юридически оптимальными. Поэтому надо будет отдельно разбираться с «новой нормальностью», как написано в документе Минюста. Еще там много раз приведены в качестве примера акции властей при Covid-19.

Так что демоверсию нам уже продемонстрировали – а теперь за трейлером пойдет основная часть: «В условиях чрезвычайного положения полномочия исполнительной власти значительно расширяются, а также допускаются более широкие ограничения основных прав».

В любом случае, время еще в запасе есть – Минюст установил сроки подготовки необходимой нормативной базы до конца 2027 года.