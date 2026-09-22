Латвийские региональные пассажирские перевозчики заявляют, что долгосрочные договоры, заключенные еще до череды мировых кризисов, больше не соответствуют экономическим реалиям. По их словам, рост цен на топливо и другие расходы привели к тому, что выполнение государственного заказа для некоторых компаний стало убыточным.

Заключенные несколько лет назад договоры на выполнение региональных пассажирских перевозок могут поставить часть перевозчиков на грань банкротства. Об этом пишет Latvijas Avīze, отмечая, что проблема обострилась после резкого роста эксплуатационных расходов.

По данным издания, трудности начали накапливаться после пандемии COVID-19 и полномасштабной войны России против Украины, однако особенно заметными стали после очередного скачка цен на нефтепродукты. Как утверждает газета, в результате этого стоимость дизельного топлива выросла более чем на 20%.

Для перевозчиков это имеет существенное значение, поскольку расходы на топливо составляют примерно 25–30% себестоимости транспортных услуг.

Основная проблема, по мнению представителей отрасли, связана с условиями долгосрочных государственных контрактов. Договоры на региональные перевозки заключаются сроком на десять лет, а пересмотр стоимости услуг и возможная индексация предусмотрены лишь раз в четыре года — фактически не более двух раз за весь срок действия контракта.

В результате компании, столкнувшиеся с резким ростом затрат, не могут оперативно компенсировать увеличение расходов и, как утверждается, вынуждены выполнять государственный заказ себе в убыток.

Издание напоминает, что действующая модель закупок была введена в 2019 году. Тогда новые договоры предусматривали более жесткие требования к участникам конкурсов, что объяснялось стремлением повысить качество услуг для пассажиров.

При этом Latvijas Avīze приводит мнение отраслевых экспертов, которые еще несколько лет назад предупреждали, что такие условия могут привести к сокращению числа небольших региональных перевозчиков и усилению позиций крупнейших игроков рынка.

Газета также отмечает, что ранее государственные органы высказывали подозрения о возможном картельном сговоре между тремя крупнейшими перевозчиками. Расследование, как пишет издание, продолжается, однако его результаты пока не опубликованы.

В публикации высказывается мнение, что даже в случае выявления нарушений заменить крупных перевозчиков будет сложно, поскольку многие небольшие компании за последние годы уже ушли с рынка.