Отсрочка строительства Рижской филармонии может обойтись Латвии дороже самого проекта. Такое мнение высказал руководитель ГООО «Latvijas koncerti» Тимур Томсонс, который считает, что отсутствие современного концертного зала уже сегодня сказывается на культурной жизни столицы и ее туристической привлекательности.

Рига продолжает оставаться одной из немногих европейских столиц без современного концертного зала международного уровня. По мнению руководителя «Latvijas koncerti» Тимура Томсонса, дальнейшее откладывание строительства Рижской филармонии может стоить государству дороже, чем реализация самого проекта.

В интервью агентству LETA он признал, что главным вопросом остается финансирование. По словам Томсонса, в Латвии уже возникали сложности с реализацией крупных инфраструктурных проектов, поэтому пока нельзя сказать, станет ли строительство филармонии одним из государственных приоритетов.

«Откладывание строительства Рижской филармонии может обойтись дороже, чем реализация самого проекта», — подчеркнул он.

По мнению руководителя «Latvijas koncerti», отсутствие современной концертной площадки означает и упущенные экономические возможности. Даже в условиях замедления роста туризма Риге необходимы объекты, которые способны привлекать гостей из-за рубежа.

Томсонс отметил, что сегодня столица не может принимать международных музыкальных критиков на должном уровне, поскольку существующие концертные площадки не соответствуют профессиональным требованиям. Это, по его словам, ограничивает международную узнаваемость латвийских музыкальных коллективов.

Современный концертный зал — это не только место проведения концертов, но и инструмент привлечения туристов, международных фестивалей и крупных культурных событий. Именно поэтому подобные проекты во многих странах рассматриваются как инвестиции в развитие города.

В качестве примера Томсонс привел свой опыт работы в концертном зале «Lielais dzintars» в Лиепае. По его словам, на некоторые концерты до 20% билетов покупали жители Литвы, а сам концертный зал стал одним из факторов экономического развития города.

«Рига сейчас не может предложить иностранным туристам аналогичный по значимости продукт», — отметил он.

Руководитель «Latvijas koncerti» также рассказал, что участвует в рабочих совещаниях по проекту Рижской филармонии, представляя интересы будущих пользователей здания. Вместе с архитекторами обсуждаются практические решения, однако говорить о сроках строительства пока преждевременно — проектирование еще продолжается.

При этом Томсонс подчеркнул, что создание нового концертного комплекса не означает автоматического перевода туда всех музыкальных коллективов. По его словам, для каждого из них необходимо подобрать наиболее подходящую площадку с точки зрения акустики, репетиционной базы и художественных задач.

Предполагается, что постоянную резиденцию в новой филармонии получит Латвийский радио биг-бенд. Там же, вероятно, будут базироваться Латвийский национальный симфонический оркестр и хор «Латвия», которым необходимы просторные репетиционные помещения.

В то же время Sinfonietta Rīga и Хор Латвийского радио, по мнению Томсонса, могли бы сохранить основную деятельность в Большой гильдии, используя Рижскую филармонию для части своих программ.

Проект концертного зала пока остается на стадии разработки. Впереди — обсуждение модели управления будущей филармонией, источников финансирования и сроков реализации.