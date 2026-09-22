Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Рига уже теряет деньги»: глава Latvijas koncerti объяснил, почему нельзя откладывать строительство филармонии 5 1031

Политика
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Проект Рижской филармонии

Проект Рижской филармонии.

ФОТО: LETA

Отсрочка строительства Рижской филармонии может обойтись Латвии дороже самого проекта. Такое мнение высказал руководитель ГООО «Latvijas koncerti» Тимур Томсонс, который считает, что отсутствие современного концертного зала уже сегодня сказывается на культурной жизни столицы и ее туристической привлекательности.

Рига продолжает оставаться одной из немногих европейских столиц без современного концертного зала международного уровня. По мнению руководителя «Latvijas koncerti» Тимура Томсонса, дальнейшее откладывание строительства Рижской филармонии может стоить государству дороже, чем реализация самого проекта.

В интервью агентству LETA он признал, что главным вопросом остается финансирование. По словам Томсонса, в Латвии уже возникали сложности с реализацией крупных инфраструктурных проектов, поэтому пока нельзя сказать, станет ли строительство филармонии одним из государственных приоритетов.

«Откладывание строительства Рижской филармонии может обойтись дороже, чем реализация самого проекта», — подчеркнул он.

По мнению руководителя «Latvijas koncerti», отсутствие современной концертной площадки означает и упущенные экономические возможности. Даже в условиях замедления роста туризма Риге необходимы объекты, которые способны привлекать гостей из-за рубежа.

Томсонс отметил, что сегодня столица не может принимать международных музыкальных критиков на должном уровне, поскольку существующие концертные площадки не соответствуют профессиональным требованиям. Это, по его словам, ограничивает международную узнаваемость латвийских музыкальных коллективов.

Современный концертный зал — это не только место проведения концертов, но и инструмент привлечения туристов, международных фестивалей и крупных культурных событий. Именно поэтому подобные проекты во многих странах рассматриваются как инвестиции в развитие города.

В качестве примера Томсонс привел свой опыт работы в концертном зале «Lielais dzintars» в Лиепае. По его словам, на некоторые концерты до 20% билетов покупали жители Литвы, а сам концертный зал стал одним из факторов экономического развития города.

«Рига сейчас не может предложить иностранным туристам аналогичный по значимости продукт», — отметил он.

Руководитель «Latvijas koncerti» также рассказал, что участвует в рабочих совещаниях по проекту Рижской филармонии, представляя интересы будущих пользователей здания. Вместе с архитекторами обсуждаются практические решения, однако говорить о сроках строительства пока преждевременно — проектирование еще продолжается.

filharmonija-filarmonija-LET_24749727.jpg

При этом Томсонс подчеркнул, что создание нового концертного комплекса не означает автоматического перевода туда всех музыкальных коллективов. По его словам, для каждого из них необходимо подобрать наиболее подходящую площадку с точки зрения акустики, репетиционной базы и художественных задач.

Предполагается, что постоянную резиденцию в новой филармонии получит Латвийский радио биг-бенд. Там же, вероятно, будут базироваться Латвийский национальный симфонический оркестр и хор «Латвия», которым необходимы просторные репетиционные помещения.

В то же время Sinfonietta Rīga и Хор Латвийского радио, по мнению Томсонса, могли бы сохранить основную деятельность в Большой гильдии, используя Рижскую филармонию для части своих программ.

Проект концертного зала пока остается на стадии разработки. Впереди — обсуждение модели управления будущей филармонией, источников финансирования и сроков реализации.

×
#туризм #Латвия #строительство #культура #музыка
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
3
0
0
2
1
0

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: зерно
Изображение к статье: Трамп и Путин: глобальное противостояние
Изображение к статье: В минувшие выходные по всей Латвии прошли маневры Namejs, предполагающие сценарии «всеобъемлющей обороны». Эксклюзив!
Изображение к статье: Выборы Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: истребители НАТО
Наша Латвия
Изображение к статье: ракета
В мире
1
Изображение к статье: Выцветший школьный табель, рисунок
Люблю!
Изображение к статье: Джонни Депп впервые создал скульптуру
Культура &
Изображение к статье: Светлана Тихановская
В мире
1
Изображение к статье: коллаж с евро, флагами Латвии и ЕС.
Политика
1
Изображение к статье: истребители НАТО
Наша Латвия
Изображение к статье: ракета
В мире
1
Изображение к статье: Выцветший школьный табель, рисунок
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео