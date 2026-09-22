Президент Латвии Эдгар Ринкевич в Нью-Йорке встретился с наследным принцем Кувейта шейхом Сабахом Халидом Аль Хамадом Ас-Сабахом, сообщили bb.lv в канцелярии президента ЛР.

В ходе беседы президент выразил удовлетворение активным политическим диалогом между Латвией и Кувейтом. Э. Ринкевич выразил солидарность с Кувейтом и осудил атаки со стороны Ирана.

«Иран и Россия — опасные глобальные агрессоры. Поэтому необходимо совместно противостоять угрозе, исходящей от этих стран. Подобную агрессию нельзя нормализовать», — заявил президент.

Президент уверен, что Латвия и Кувейт сталкиваются с похожими вызовами в сфере безопасности, особенно в вопросах противовоздушной обороны. По его мнению необходимо укреплять оборонную промышленность, чтобы наращивать ее возможности и находить эффективные и более дешевые решения для усиления противовоздушной обороны.

Э. Ринкевич также констатировал, что ситуация на Ближнем Востоке напрямую влияет на глобальную безопасность и цепочки поставок.

По словам президента, Латвийская армия готова поддержать международные усилия по восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе.

В ходе встречи президент пригласил эмира Кувейта и наследного принца посетить Латвию с визитом.

Как сообщал bb.lv, до 20 латвийских солдат отправляются в зону боевых действий в Ормузском проливе.