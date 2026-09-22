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В Латвии еще на год заморозят зарплаты премьера, министров и депутатов 2 205

Политика
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Правительство Латвии приняло решение заморозить зарплаты ряда работников государственного управления и высших должностных лиц.

Правительство Латвии приняло решение заморозить зарплаты ряда работников государственного управления и высших должностных лиц. В результате в 2027 году их базовые зарплаты повышаться не будут и останутся на уровне 2025 года.

Речь идет о тех работающих в государственном секторе, чья базовая месячная зарплата определяется с применением ежегодно рассчитываемого коэффициента. В эту категорию входят, в частности, премьер-министр, министры, депутаты Сейма и ряд других государственных должностных лиц.

В 2025 году рост базовой месячной зарплаты уже был ограничен: предусмотренный бюджетом коэффициент индексации не мог превышать 2,6%, даже если установленная законом формула предполагала более значительное повышение.

При подготовке бюджета на 2026 год власти пошли дальше и установили рост базовой зарплаты на уровне 0%. Таким образом, в нынешнем году она осталась на уровне 2025-го.

Теперь заморозку планируется продлить еще на один год. Это означает, что в 2027 году соответствующие базовые зарплаты также останутся на уровне 2025 года.

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#Латвия #депутаты #бюджет #экономика #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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