Правительство Латвии приняло решение заморозить зарплаты ряда работников государственного управления и высших должностных лиц. В результате в 2027 году их базовые зарплаты повышаться не будут и останутся на уровне 2025 года.

Речь идет о тех работающих в государственном секторе, чья базовая месячная зарплата определяется с применением ежегодно рассчитываемого коэффициента. В эту категорию входят, в частности, премьер-министр, министры, депутаты Сейма и ряд других государственных должностных лиц.

В 2025 году рост базовой месячной зарплаты уже был ограничен: предусмотренный бюджетом коэффициент индексации не мог превышать 2,6%, даже если установленная законом формула предполагала более значительное повышение.

При подготовке бюджета на 2026 год власти пошли дальше и установили рост базовой зарплаты на уровне 0%. Таким образом, в нынешнем году она осталась на уровне 2025-го.

Теперь заморозку планируется продлить еще на один год. Это означает, что в 2027 году соответствующие базовые зарплаты также останутся на уровне 2025 года.