В Латвии предлагают снизить НДС на топливо: дизель может подешеветь на 16–17 центов.

Министерство экономики Латвии назвало один из самых быстрых способов снизить цены на заправках — уменьшить НДС на топливо с нынешних 21% до 12%. Если налоговое послабление полностью отразится на розничных ценах, литр дизеля может стать дешевле примерно на 16–17 центов, а бензина — на 14–15 центов. Эти расчеты подтверждает и опубликованная позиция министерства.

В Министерстве экономики считают, что для борьбы с высокими ценами на топливо необходимо одновременно использовать несколько инструментов. Однако снижение НДС называют одним из наиболее быстрых вариантов.

По расчетам ведомства, при нынешнем уровне цен переход с 21% на 12% позволил бы снизить стоимость дизельного топлива примерно на 16–17 центов за литр, бензина — на 14–15 центов.

При этом министерство подчеркивает важное условие: эффект будет зависеть от того, насколько полно снижение налога действительно перейдет в конечную цену на АЗС.

Цены могут повлиять и на инфляцию

Высокая стоимость топлива увеличивает расходы не только автомобилистов, но и предприятий транспорта, производства, сельского хозяйства, логистики и сферы услуг. В августе именно подорожание топлива стало одним из основных факторов роста потребительских цен в Латвии.

По оценке Минэкономики, полное отражение снижения НДС в розничных ценах могло бы уменьшить общий уровень потребительских цен примерно на 0,3 процентного пункта.

Ведомство намерено продолжать мониторинг цен и считает, что правительству следует рассмотреть весь набор доступных мер — от налогов до механизмов, которые позволили бы добиться реального и своевременного снижения цен непосредственно на АЗС.

Вернутся ли к «налогу солидарности»?

Еще один возможный инструмент — так называемый платеж солидарности для торговцев топливом. Его предполагалось применять в ситуациях, когда розничные цены растут значительно сильнее, чем это можно объяснить изменением мировых цен на нефтепродукты и объективных расходов компаний.

Ранее правительство поддерживало такой механизм, однако впоследствии законопроект не получил поддержки в Сейме. Минэкономики указывает, что возвращение к этой идее потребует нового политического решения и повторной юридической оценки. Официальные материалы ведомства также подтверждают, что разработанный ранее механизм был отклонен в парламентской комиссии.

Правительство хочет добиться снижения уже с 1 октября

Премьер-министр ранее сообщил, что коалиция рассматривает сразу несколько способов удешевить бензин и дизель. Среди них — снижение акциза до минимального уровня, разрешенного правилами ЕС, отмена расходов, связанных с требованиями по резервам топлива, и изменение требований к биотопливу.

По словам премьера, совокупный эффект рассматриваемых мер может составить до 20 центов на литр, причем правительство хотело бы добиться снижения цен уже с 1 октября.