В Латвии вступили в силу изменения в Закон о железной дороге, которые позволяют значительно быстрее пересматривать плату за использование железнодорожной инфраструктуры при транзите зерна, отправленного из России. Правительство рассчитывает таким образом оперативно увеличить стоимость таких перевозок уже до конца года.

Президент Латвии провозгласил принятые Сеймом 17 сентября поправки к Закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр тарифов на использование железнодорожной инфраструктуры при транзите российского зерна. В понедельник изменения были опубликованы в специальном выпуске официального издания и сразу вступили в силу.

Главная цель закона — сократить время, необходимое для повышения инфраструктурного тарифа на перевозку зерновых грузов, если в транспортных документах указана станция отправления, расположенная в России. Новые правила будут действовать до 31 декабря 2026 года.

Если раньше изменения тарифов необходимо было публиковать за два месяца до их вступления в силу, то теперь этот срок сокращается до двух недель. Кроме того, управляющий государственной железнодорожной инфраструктурой должен будет в течение недели пересмотреть размер платы и принять решение о новом тарифе.

Фактически это позволит государству значительно быстрее реагировать на изменения политики в отношении транзита российских грузов.

Новые нормы распространяются на зерновые культуры, входящие в 10-ю главу Комбинированной номенклатуры, включая грузы, следующие через Латвию в морские порты для дальнейшего экспорта.

При этом определяющим критерием станет не страна происхождения зерна, а станция отправления. Если груз был отправлен с территории России, к нему смогут применяться новые правила независимо от того, какое происхождение товара указано в документах.

Поправки будут действовать для всех железнодорожных перевозчиков, выполняющих такие перевозки, независимо от их формы собственности или страны регистрации. При этом сохраняются требования об экономическом обосновании тарифов, проведении консультаций и надзоре со стороны регулятора.

Продвигая законопроект, правительство поручило LatRailNet оценить возможность установить для транзита российского зерна инфраструктурный тариф в размере 300% от действующей ставки.

В то же время в пояснении к законопроекту признается, что такое решение связано с определенными рисками. Среди них — возможное сокращение объемов транзита, судебные споры и негативное влияние на предприятия транспортной отрасли. Также не исключаются вопросы о соответствии новых правил законодательству Европейского союза.

Правительство уже определило и возможное использование дополнительных доходов. Если повышение тарифа принесет дополнительную прибыль, эти средства планируется направить на поддержку обороны Украины. Конкретный порядок распределения средств будет утвержден отдельным решением.

Параллельно Латвия усиливает и контроль за самим транзитом зерна. Ранее правительство предоставило Продовольственно-ветеринарной службе право брать пробы транзитных грузов и проводить лабораторные исследования, чтобы проверить, соответствует ли заявленная страна происхождения продукции фактическим данным.

Таким образом власти намерены одновременно ограничить транзит российского зерна через территорию страны и сохранить возможности для экспорта продукции латвийских и украинских сельхозпроизводителей через латвийские порты.