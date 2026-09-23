В Латвии набирает темпы строительство Балтийской линии обороны. На восточной границе уже устанавливают железобетонные противотанковые заграждения, роют рвы и готовят инфраструктуру, которая станет частью более широкой системы обороны страны.

Работы по созданию Балтийской линии обороны на восточной границе Латвии перешли в активную фазу. В приграничных районах уже устанавливают так называемые «зубы дракона», роют противотанковые рвы и готовят другие инженерные заграждения, сообщают общественные СМИ.

Национальные вооруженные силы подчеркивают, что бетонные препятствия — лишь один из элементов будущей системы обороны. Она также предусматривает возможность установки минных заграждений, использование различных сенсоров, организацию огневой поддержки и взаимодействие с Государственной пограничной охраной.

На реализацию проекта по укреплению восточной границы в течение пяти лет первоначально предусмотрено 303 млн евро.

Сейчас на территории бывшего аэродрома в Падедзе Алуксненского края хранятся сотни железобетонных заграждений, которые по мере необходимости доставляют ближе к государственной границе.

«Эти заграждения устанавливаются на открытых территориях, которые в противном случае было бы легко преодолеть с помощью гусеничной и колесной техники. При сочетании рядов "зубов дракона" с противотанковым рвом техника противника физически не сможет преодолеть их без специальных инженерных приспособлений», — рассказал представитель инженерной роты 2-й Видземской бригады Земессардзе сержант Адолфс Гринс.

Общая протяженность границы Латвии с Россией и Беларусью превышает 450 километров. При этом бетонные заграждения не будут размещаться сплошной линией. Их устанавливают только на участках, где рельеф позволяет передвигаться тяжелой технике.

Производство «зубов дракона» началось в августе, а уже с сентября стартовали масштабные работы по их установке и строительству противотанковых рвов.

По словам руководителя отдела зарубежных и приграничных проектов VNĪ Даце Плотниеце, всего планируется изготовить 13 тысяч железобетонных заграждений. На сегодняшний день уже произведено около 7,5 тысячи.

«В среднем каждые полторы минуты производится и доставляется один "зуб дракона"», — отметила Плотниеце.

Наиболее активно работы сейчас ведутся в Балвском крае. Там уже выкопано около двух километров противотанковых рвов, а бетонные заграждения установлены примерно на одном километре.

При этом линия обороны не ограничится приграничной полосой. Часть объектов, предназначенных для ограничения передвижения техники и обеспечения обороны, планируется размещать и в глубине территории Латвии.

Это означает, что для реализации проекта потребуется использование не только государственной земли, но и участков, принадлежащих самоуправлениям и частным владельцам.