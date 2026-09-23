Итак, уже в четверг депутаты на пленарном заседании рассмотрят и сразу же примут в срочном порядке законопроект о снижении акциза на дизельное топливо и бензин. От других мер пока бюджетная комиссия Сейма отказалась. В том числе и от предложения снизить ставку НДС, поскольку только одно снижение акциза может не дать желаемого эффекта - стоимость дизельного топлива все равно не упадет ниже 2 евро за литр.

Категорически против снижения НДС выступил премьер Кулбергс, объяснив это запретом Брюсселя "трогать" НДС.

"Мы не можем быть хулиганами, которые когда хотят берут и снижают НДС, а потом - его повышают. Польша так же поступила в мае, потом ее заставили все отменить. Испания тоже. Понимаете, если мы так сделаем, то в следующий раз, когда с Брюсселем нужно будет достичь какого-то соглашения о бюджете, о фондах, о чем-то другом, тогда мы услышим в ответ: «Поскольку вы себя так ведете, мы не пойдем вам навстречу!» - заявил премьер Кулбергс.

Кстати, о Польше - там сегодня литр дизеля стоил в пределах 1,9-2 евро за литр, когда как в Латвии - 2,12-2,2 евро за литр!

Что же касается НДС, то едва ли Брюссель устроит скандал из-за незначительного снижения ставки НДС - к примеру, с 21% до 16-17%. Но это позволит удержать стоимость дизеля на уровне не выше 1,9 евро за литр.

Нельзя исключить, что завтра большинство депутатов возьмет и примет решение о снижении НДС. Ведь до выборов остается чуть больше недели...