Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Мы не можем быть хулиганами...» Сейм в четверг решит, как остановить рост цен на горючее 0 175

Политика
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заправка автомобиля горючим

Заправка автомобиля горючим

Депутаты могут пойти ва-банк и ослушаться Брюссель.

Итак, уже в четверг депутаты на пленарном заседании рассмотрят и сразу же примут в срочном порядке законопроект о снижении акциза на дизельное топливо и бензин. От других мер пока бюджетная комиссия Сейма отказалась. В том числе и от предложения снизить ставку НДС, поскольку только одно снижение акциза может не дать желаемого эффекта - стоимость дизельного топлива все равно не упадет ниже 2 евро за литр.

Категорически против снижения НДС выступил премьер Кулбергс, объяснив это запретом Брюсселя "трогать" НДС.

"Мы не можем быть хулиганами, которые когда хотят берут и снижают НДС, а потом - его повышают. Польша так же поступила в мае, потом ее заставили все отменить. Испания тоже. Понимаете, если мы так сделаем, то в следующий раз, когда с Брюсселем нужно будет достичь какого-то соглашения о бюджете, о фондах, о чем-то другом, тогда мы услышим в ответ: «Поскольку вы себя так ведете, мы не пойдем вам навстречу!» - заявил премьер Кулбергс.

Кстати, о Польше - там сегодня литр дизеля стоил в пределах 1,9-2 евро за литр, когда как в Латвии - 2,12-2,2 евро за литр!

Что же касается НДС, то едва ли Брюссель устроит скандал из-за незначительного снижения ставки НДС - к примеру, с 21% до 16-17%. Но это позволит удержать стоимость дизеля на уровне не выше 1,9 евро за литр.

Нельзя исключить, что завтра большинство депутатов возьмет и примет решение о снижении НДС. Ведь до выборов остается чуть больше недели...

×
#выборы #налоги #бензин #депутаты #НДС #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: российские дронщики
Изображение к статье: Высоко сижу, далеко гляжу. Эксклюзив!
Изображение к статье: МИД Латвии проиграл бой с двумя олигархами.
Изображение к статье: Шейх Сабах Халид Аль Хамад Ас-Сабах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Венеция
В мире
Изображение к статье: Ураган
В мире
Изображение к статье: Туман
Наша Латвия
Изображение к статье: танк
В мире
Изображение к статье: Побелка
Дом и сад
Изображение к статье: Сигаретный дым
Дом и сад
Изображение к статье: Венеция
В мире
Изображение к статье: Ураган
В мире
Изображение к статье: Туман
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео