Запад должен выработать более активную стратегию реагирования на гибридные атаки России, чтобы создать эффективный механизм сдерживания. Такое мнение в интервью агентству ЛЕТА высказал старший научный сотрудник американского Института Хадсона и директор Центра Европы и Евразии Питер Рафф.

Продолжающиеся гибридные атаки, которые западные страны связывают с Россией, требуют не только защиты, но и продуманного ответа со стороны НАТО. Такое мнение высказал в интервью агентству ЛЕТА старший научный сотрудник американского Института Хадсона Питер Рафф.

По его словам, только наличие понятных последствий для подобных действий способно стать фактором сдерживания.

«На мой взгляд, нам тоже нужно перейти в наступление. Только если у нас появится своего рода средство сдерживания и принцип взаимно гарантированного уничтожения — если воспользоваться термином из области ядерного оружия, — мы сможем убедить Кремль, что такие действия неуместны и неприемлемы», — заявил Рафф.

В качестве примера эксперт привел возможные ответные действия в киберпространстве. В частности, он предположил, что в ответ на масштабную кибератаку против одной из стран Балтии союзники могли бы провести соразмерную кибероперацию против российской инфраструктуры.

При этом Рафф подчеркнул, что подобные решения, по его мнению, должны приниматься не отдельными государствами, а на уровне всего Североатлантического альянса. Это, как считает эксперт, позволит снизить риск того, что небольшие страны окажутся один на один с возможной ответной реакцией Москвы.

Он также выразил мнение, что не стоит переоценивать нынешние военные возможности России.

«Россияне сейчас вовсе не какие-то гиганты — российские базы, охватывающие страны Балтии, сегодня представляют собой лишь пустые оболочки, потому что вся их военная техника находится в Украине», — сказал Рафф.

По оценке эксперта, Москва сейчас сосредоточена прежде всего на войне против Украины и не заинтересована в прямом военном столкновении с НАТО. Именно поэтому, считает он, у альянса есть возможность обсуждать дополнительные меры реагирования на действия в так называемой «серой зоне».

Рафф также отметил, что ответные действия не обязательно должны быть симметричными. По его словам, союзники могли бы рассматривать различные варианты реагирования, однако при этом необходимо учитывать риски эскалации и сохранять единство внутри НАТО.

Еще одной проблемой эксперт назвал отсутствие единого понимания того, что именно следует считать гибридной атакой.

«Когда то же самое делается с помощью киберсредств, нам не хватает словаря или самого образа мышления, чтобы оценить подобные операции», — отметил он, вспоминая масштабную кибератаку на Управление кадровой службы США.

По мнению Раффа, странам Запада необходимо выработать общий подход к оценке операций в «серой зоне» и определить, какие действия требуют коллективного ответа.

Тема гибридных угроз в последние недели вновь оказалась в центре внимания европейских стран после серии инцидентов, которые ряд государств связывает с Россией, включая кибератаки, диверсии и нарушения воздушного пространства. Москва отвергает подобные обвинения.