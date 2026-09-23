Есть такой анекдот: женщину спрашивают, не страшно ли ей одной вечером ходить по улице. «Пока вы не выбежали из кустов с этим вопросом, страшно не было», — ответила женщина.

Вот и на минувшей неделе президент Латвии Эдгар Ринкевич вышел с заявлением, в котором просил не паниковать, но сообщил, что нужно готовиться к худшему — к возможной эскалации со стороны России путем актов саботажа и диверсии! Как после этого можно «не паниковать»?!

От одних только определений — «саботаж» и «диверсия» — уже у людей мурашки по коже! При этом следует учитывать, что Ринкевич крайне редко выступает с заявлениями вообще и с заявлениями по поводу серьезной внешней угрозы — в частности.

«Возможна дальнейшая эскалация»

«Латвия и Европа готовятся к сложной осени и зиме, поскольку Россия продолжает агрессию и очень возможна ее дальнейшая эскалация, в том числе в Латвии...

Ситуация в мире, Европе и Балтийском регионе остается напряженной. Российская агрессия против Украины и боевые действия на Ближнем Востоке способствуют дальнейшей политической и военной эскалации, на фоне которой растут цены на энергоресурсы и ухудшается экономическая ситуация.

Уже сейчас растет число инспирированных Россией актов саботажа, шпионажа и диверсий, направленных против инфраструктуры и предприятий стран, поддерживающих Украину. Подобные случаи фиксируются и в Латвии. Не исключена дальнейшая эскалация ситуации.

В настоящее время мы видим как реальные, так и информационные операции. Наши службы безопасности и службы союзников постоянно сотрудничают, обмениваются информацией, и уже было несколько успешных случаев предотвращения, нейтрализации и поимки шпионов, диверсантов и саботажников», — отметил, в частности, президент.

Угрозы вторжения нет

Напугав соотечественников, глава государства тут же попытался их успокоить, заявив, что угрозы военного вторжения, то бишь при помощи ввода войск и использования конвенционных средств, сейчас нет:

«На данный момент факты не свидетельствуют о подготовке широкомасштабного классического вторжения России на территорию НАТО или ЕС, поскольку не наблюдается необходимой для такого вторжения концентрации сил. При этом другие виды действий уже участились и будут происходить еще чаще...

...В ближайшие недели самые большие риски для Латвии связаны с выборами и могут включать в себя кибератаки, миграционное давление на границе с Беларусью, инциденты с дронами и информационные кампании. Поэтому перед выборами в Сейм Латвия попросила увеличить присутствие истребителей НАТО в своем воздушном пространстве, продолжена пограничная операция «Оборотень» и усилена работа структур внутренних дел и безопасности».

Возникает вопрос: зачем глава государства, будучи к тому же за пределами Латвии (продолжается его визит в США), сделал столь грозное заявление-предупреждение? Назовем пять основных причин.

Пять причин для заявления

Первая — в ряде стран ЕС и, прежде всего, в Польше в последние пару недель со ссылкой на разведслужбы распространяется информация о том, что Москва планирует некие диверсии в отношении прежде всего Польши и стран Балтии. Директор Латвийского центра геополитических исследований Марис Анджанс даже заявил о возможном нападении на страны Балтии с помощью якобы «заблудившихся» дронов и даже ракет. Отсюда и заявление Ринкевича, которое, судя по реакции других высших должностных лиц, было с ними согласовано.

Вторая причина — необходимость объяснить населению появление в Латвии дополнительного количества истребителей из других стран НАТО. Да, на днях Минобороны сообщило, что по просьбе главы оборонного ведомства Р. Мелниса накануне выборов в Сейм в Латвию будут переброшены дополнительные истребители.

Третья причина — это своего рода сигнал в адрес России, некая превентивная мера: мол, вы там, в Москве, имейте в виду, что мы все знаем и готовимся, поэтому лучше не надо.

Четвертая причина — грядущие выборы и необходимость мобилизовать условно национально-патриотический электорат и пассивных граждан, дабы повысить явку на выборах. Ведь Ринкевичу не все равно, каким будет расклад сил в новом парламенте: уже в мае следующего года Сейм будет выбирать президента Латвии. Отсидевший первый срок Ринкевич заинтересован в хороших результатах именно тех партий, которые поддержали бы избрание нынешнего главы государства на второй срок. Смысл простой: видите, враг уже у порога, и лучше в данной очень опасной ситуации голосовать «за меньшее зло», за проверенных политиков.

Пятая причина — недавний инцидент с обнаружением на летном поле аэропорта в Лейпциге боевого дрона — вблизи военно-транспортного самолета. После этого НАТО и Германия заявили о повышении боеспособности своих вооруженных сил на случай дальнейших провокаций.

Вероятно, Ринкевич «решил не молчать», поскольку лидеры ближайших соседей — стран НАТО — уже чуток «попугали» своих жителей.

Что дальше?

Какие могут быть последствия этих заявлений — позитивные и негативные?

Позитивно то, что прилет дополнительных истребителей успокоит тех избирателей, которые живут в приграничных районах и реально опасаются очередного появления «заблудившихся» дронов, в том числе в день выборов в Сейм. Вероятно, и об этом Ринкевич пытался сказать своим заявлением.

Негативное последствие — любые заявления о почти неизбежных актах саботажа и диверсий пугают и жителей, и потенциальных инвесторов, которые едва ли будут спешить вкладывать деньги в экономику страны, которая устами президента предупреждает о вероятных атаках со стороны восточного соседа.

Опоздание Европы

Интересно, что пока натовские генералы в последние дни публично успокаивали публику — прежде всего в странах Балтии, — Ринкевич продолжал резать правду-матку.

«Европа не поспевает за тем, как быстро меняется война с использованием дронов и воздушная война на Украине. Возможности, которые европейские армии готовят сейчас, по его словам, уже могут устареть к следующему году. Европа по-прежнему не располагает достаточной противовоздушной обороной, средствами противодействия дронам и баллистическим ракетам для отражения потенциального российского нападения, а расширение таких систем, как Patriot, происходит мучительно медленно. Украина же, напротив, развивается с «молниеносной скоростью», производя почти 200 000 единиц дронов в месяц», — заявил президент Латвии в интервью The Guardian.

В ожидании тяжелой зимы

Наверняка Ринкевич не ошибся в своих выводах, вот только они лишь усиливают нервозность в обществе. И все это на фоне роста цен на топливо, инфляции и предупреждений о повышении тарифов на отопление.

В общем, всем нам крепких нервов и выдержки накануне зимы.