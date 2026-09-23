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«Россия считает, что может выиграть войну» – президент Латвии раскрыл замыслы Кремля 8 2290

Политика
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Журналисты внимательно слушают президента Латвии, который когда-то сам был журналистом.

Журналисты внимательно слушают президента Латвии, который когда-то сам был журналистом.

ФОТО: president.lv

Говоря о перспективах скорого дипломатического прорыва между Россией и Украиной, президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил сомнения на этот счет, отметив, что Москва не демонстрирует признаков изменения своего курса.

«Россия сейчас не хочет заключать никакого мирного соглашения, — сказал он в интервью изданию Kyiv Independent. — Они все еще на что-то надеются».

Тем не менее он приветствовал усилия США по продвижению мирного процесса и заявил, что главный вопрос заключается не в том, кто именно из американских чиновников ведет переговоры, а в том, готова ли Москва к серьезному диалогу.

«Я думаю, что все мирные переговоры и усилия будут сталкиваться с трудностями, — сказал он. — Россия не готова садиться за стол переговоров».

«Россия по-прежнему считает, что может выиграть эту войну, и, возможно, продолжит боевые действия».

Ринкевич также подтвердил, что Латвия была проинформирована о поездке директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа. Он, напомним, летел в Россию транзитом через Ригу.

Ринкевич не раскрыл подробностей полученной информации. «Мы договорились с нашими американскими друзьями и партнерами, что все, что Соединенные Штаты захотят сообщить об этой поездке, будет сказано самими Соединенными Штатами», — заявил он.

Новые санкции - это хорошо

Как сообщал bb.lv, 18 сентября Трамп подписал закон имени упокоившегося сенатора Грэма, предусматривающий новые так называемые «адские санкции» против России.

«Я думаю, что это действительно может привести к тому, что страны ЕС прекратят покупать российские нефть и газ, — сказал он. — Но, конечно, это еще предстоит увидеть».

Ринкевич назвал закон Грэма о санкциях «хорошим законодательством». «Я думаю, что то, к чему мы призывали и что сами сделали после февраля 2022 года, — это постепенный отказ от закупок российских нефти и газа, — сказал он. — Мы это сделали. Мы призывали к этому и другие государства ЕС».

По мнению Ринкевича, сокращение экономических связей с Россией не должно ограничиваться энергетическим сектором. «Я просто хочу передать европейским компаниям и странам следующий сигнал: не ведите бизнес с Россией — и вы будете в безопасности», — сказал он.

По словам Ринкевича, некоторые латвийские компании, в том числе работающие в фармацевтической и пищевой промышленности, по-прежнему ведут деятельность в России в сферах, не подпадающих под санкции ЕС, однако Латвия предупреждала их о рисках.

«Мы, можно сказать, говорили не только нашим европейским партнерам, но и собственному бизнесу: если вы ведете дела в России или Беларуси, вы делаете это на свой страх и риск», — сказал он.

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#США #Украина #ЦРУ #санкции #Латвия #дипломатия #экономика #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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