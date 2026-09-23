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С 1 октября за мусор придется платить больше: сколько теперь будут отдавать рижане 0 415

Политика
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мусорники
ФОТО: LETA

Рижская дума поддержала повышение платы за обращение с бытовыми отходами. Новые тарифы начнут действовать уже с 1 октября, причем размер повышения будет различаться в зависимости от района города.

Как сообщает bb.lv, решение было принято Рижской думой 23 сентября. В зависимости от зоны тарифы вырастут на 1–2,26%. Причинами пересмотра стоимости ранее назывались инфляция, увеличение расходов на рабочую силу и рост цен на топливо.

В первой зоне, включающей центр и территорию бывшего Латгальского предместья, стоимость вырастет с 27,61 до 28,21 евро за кубометр, или на 2,17%.

Во второй зоне — бывшем Курземском районе Пардаугавы — тариф увеличится с 27,90 до 28,53 евро за кубометр, или на 2,26%.

В третьей зоне, охватывающей Земгальское предместье Пардаугавы, цена повысится с 24,70 до 25,25 евро за кубометр, или на 2,23%.

Самое небольшое повышение ожидается в четвертой зоне, куда входят бывший Северный район и Видземское предместье: с 27,05 до 27,32 евро за кубометр, или на 1%.

При расчете новых тарифов было учтено снижение стоимости обращения с биологическими отходами, которое действует с июля.

Сбором отходов в первой и второй зонах занимается Clean R, в третьей — Lautus vide, в четвертой — Eco Baltia vide.

Таким образом, с октября вывоз мусора подорожает во всех четырех зонах Риги, однако повышение окажется сравнительно небольшим — максимум чуть более 2%.

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#Рига #мусор #экология #инфляция #тарифы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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