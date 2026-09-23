Два миллиардера чуть не поссорили Латвию с Францией и даже с другими странами Балтии.

Предвыборная лихорадка "зацепила" премьера Андриса Кулбергса и главу МИДа Байбу Браже, которые сегодня принялись публично "выяснять отношения".

Атака премьера

Первым начал глава правительства, который в прямом эфире ТВ3 упрекнул МИД в том, что позиция Латвии по отмене евросоюзовских санкций в отношении российских олигахов Фридмана и Усманова не была согласована с Литвой и Эстонией. В результате этого наша страна оказалась в странном положении - по словам Кулбергса, Латвия или должна была согласиться на отмену санций в отношении двух персон (то бишь - Усманова и Фридмана), или... санкции отменили бы в отношении сразу всех 2600 человек!

"Министерство должно было скоординировать позицию Латвии, чтобы она не осталась последней в Европе и своим голосом не была поставлена в ситуацию, когда нужно решить вопрос об освобождении от санкций двух или 2600 лиц", - заявил премьер Кулбергс.

Напомним, что в итоге Латвия решила не ссорится с Францией, которая и настаивала на изъятии Фридмана и Усманова из санкционного списка, и согласилась с позицией Парижа, получив "взамен" обещание начать переговоры о том, чтобы и Латвию взять под французский ядерный зонтик.

Защита министра

Так или иначе, но высказывания Кулбергса возмутили главу МИДа Байбу Браже, которая в социальной сети X разразилась гневными комментариями:

"Сегодня утром премьер на телеканале возмущается и упрекает МИД в том, что Латвия и в ЕС отстаивают интересы своей безопасности до конца и может наложить вето. Он считает, что надо было раньше, чем остальным балтийцам, согласиться на снятие санкций с 2 олигархов. Для меня это новость. Неприятная.

И премьер удивлен, что он должен представлять интересы Латвии и одобренную правительством позицию на международном уровне. По просьбе премьера я сама отправила обоснование ему и руководителю его бюро, а коллеги из МИДа - направили коллегам из Франции то, что Латвию заинтересовало бы в сфере безопасности."

Комментарий со стороны

На эту публичную полемику уже отреагировал политолог Юргис Лиениекс:"Такого уровня, когда высшие должностные лица таким образом публично обмениваются упреками по вопросам внешней политики, в Латвии еще никогда не было".

Не удивимся, если эту публичную перебранку попытается остановить президент, который понимает, насколько все это выглядит крайне неприглядно.

Между тем, до выборов еще 10 дней - то ли еще будет!