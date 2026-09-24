На этот раз в имперскости русских обвинил Карлис Даукштс – местный эксперт по России. Что еще Даукштс рассказал про РФ?

«Путин заручился народной поддержкой восстановления Российской империи», — такой вывод в Neatkarīgā сделал политолог Даукштс на основании результатов прошедших в соседнем государстве выборов.

«На мой взгляд, Путин добился желаемого результата. По сути, это были не выборы, а референдум о поддержке путинского курса — и именно этого он и достиг. Результаты различных губернаторских или квазигубернаторских выборов не имеют ровным счетом никакого значения, поскольку все эти так называемые должностные лица были назначены заранее».

«Путин удовлетворен тем, что как во внутренней политике, так и на своих пропагандистских каналах он и его соратники смогут утверждать, будто его режим стабилен», — отмечает аналитик.

«В настоящий момент инициирование каких-либо мирных переговоров — даже с США — не отвечает интересам Путина. Однако очевидно одно: значительную часть мира охватила коррупция, ставшая неотъемлемой составляющей международного права и международных отношений. Это крайне опасно. Более того, подобная ситуация не обеспечивает государствам суверенитет; напротив, они попадают под контроль финансовой элиты. И речь идет не только о России — это происходит повсеместно. Деньги начинают играть чрезмерную роль в сфере международного права и международных отношений. Такое положение дел обесценивает любые выборы, ведь невольно задаешься вопросом: что происходит за кулисами? Нет особого смысла даже оценивать публичные дебаты, поскольку неизбежно возникает вопрос: что творится скрытно, за завесой?»

Скепсис К. Даукштса распространяется и на голосование в Сейм ЛР: «Конечно, не хотелось бы признаваться в этом так открыто... Но и моя вера в честность и открытость тоже тает. И все же мне кажется, у нас еще золотые времена. Надеюсь, выборы у нас пройдут честно».