Латвия и другие страны Балтии пользуются высоким доверием в Вашингтоне и обладают влиянием, несоразмерным своим размерам. Однако для сохранения этой позиции необходимо продолжать укреплять сотрудничество с США и развивать совместные проекты в сфере безопасности, считает старший научный сотрудник американского Института Хадсона Питер Рафф.

Латвия и весь Балтийский регион сегодня воспринимаются в Вашингтоне позитивно, а влияние стран Балтии в американской политике значительно выше, чем можно было бы ожидать исходя из их численности населения. Такое мнение в интервью агентству LETA высказал директор Центра Европы и Евразии Института Хадсона Питер Рафф.

По его словам, страны Балтии хорошо представлены в политических кругах США, особенно в Конгрессе.

«У Латвии в США особенно хорошая репутация. Американские официальные лица нередко называют Латвию "образцовым союзником"», — отметил Рафф.

Эксперт пояснил, что подходы двух крупнейших американских партий к Европе отличаются. По его словам, демократы традиционно уделяют больше внимания сотрудничеству с Брюсселем и Берлином, тогда как республиканцы чаще рассматривают в качестве ключевых партнеров страны восточного фланга НАТО, входящие в формат Бухарестской девятки.

По мнению Раффа, республиканцы ценят государства региона за понимание угроз, связанных с Россией, тесное сотрудничество с США и готовность вкладывать средства в собственную безопасность.

Он отметил, что в Вашингтоне страны Балтии рассматривают не только как союзников, нуждающихся в поддержке, но и как государства, которые сами вносят вклад в коллективную оборону.

В качестве примера эксперт привел увеличение Латвией расходов на оборону, размещение сил союзников, инвестиции в развитие вооруженных сил и участие в противодействии гибридным угрозам.

Вместе с тем Рафф указал, что существуют вызовы, на которые Латвия самостоятельно повлиять не может. В частности, внимание США все больше смещается в сторону Китая, а американская оборонная промышленность испытывает ограничения по наращиванию поставок вооружений.

По мнению эксперта, Латвии стоит активнее искать возможности для участия в цепочках поставок американского оборонного сектора.

В качестве одного из наиболее перспективных направлений Рафф назвал производство беспилотников, отметив, что у латвийских компаний уже есть соответствующие компетенции.

Он также считает важным продолжать укреплять трансатлантические связи и поддерживать диалог между Европейским союзом и США по вопросам политики в отношении Китая.

Отдельно эксперт затронул вопрос европейской стратегической автономии. По его мнению, ослабление связей Европы с США не соответствовало бы интересам безопасности Латвии.

Говоря о долгосрочном сдерживании России, Рафф отметил, что Балтийский регион обладает достаточным экономическим и демографическим потенциалом, однако ключевую роль, по его мнению, продолжают играть американские ядерные гарантии, а также развитие возглавляемых Великобританией Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force).