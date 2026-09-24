За неделю до выборов в Сейм Латвия сталкивается с повышенной активностью киберпреступников. По данным Cert.lv, одной из главных целей злоумышленников остаются государственные реестры жителей и информационные системы учреждений.

В преддверии выборов в Сейм киберпространство Латвии остается в состоянии повышенной активности. Как заявил в эфире программы TV3 «900 секунд» заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов Cert.lv Варис Тейванс, количество попыток атак на латвийские информационные системы остается очень высоким.

«За неделю до выборов температура в киберпространстве Латвии горячая», — отметил Тейванс.

По его словам, особенно большой интерес для киберпреступников представляют учреждения, которые ведут различные государственные базы данных. Речь идет о реестрах жителей, информационных системах самоуправлений, государственных учреждений и организаций здравоохранения.

Как отметил представитель Cert.lv, потенциальной целью злоумышленников могут стать не только данные жителей Латвии, но и реестры проживающих в стране граждан Украины.

По словам Тейванса, высокий уровень киберугроз сохраняется уже несколько лет, однако большинство атак удается своевременно обнаруживать и отражать.

В Cert.lv также не исключают, что по мере приближения дня голосования возможны различные провокации — как в цифровой среде, так и вне ее.

При этом Тейванс подчеркнул, что системы, задействованные при организации выборов, подготовлены к работе.

«Мы уверены, что голосование пройдет в штатном режиме», — заявил представитель Cert.lv.

Перед крупными политическими событиями государственные учреждения традиционно усиливают мониторинг информационных систем, поскольку именно в такие периоды возрастает число попыток кибератак и распространения дезинформации.