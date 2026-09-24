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Почти 48 тысяч евро на корпоратив Минобороны: премьер Литвы потребовал объяснений 1 1146

Политика
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: артист

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс поручил министру обороны Робертасу Каунасу объяснить расходы почти в 48 тысяч евро на корпоративное мероприятие для сотрудников министерства. Основные вопросы вызвала стоимость праздника, прошедшего в начале сентября.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс потребовал от министра обороны Робертаса Каунаса объяснить, почему корпоративное мероприятие для сотрудников ведомства обошлось почти в 48 тысяч евро.

О расходах на праздник сообщили портал Lrytas и программа «Репортер» телеканала Lietuvos rytas. После публикаций глава правительства запросил у министра разъяснения.

«У каждой организации есть корпоративные мероприятия, однако на этот раз удивляет цена. Я уже потребовал от министра объяснить, как возникла и была одобрена такая идея», — передал позицию премьер-министра его советник Гядас Салига.

Мероприятие под названием «Встреча сообщества Минобороны» прошло 10 сентября в сквере Бокшто в Вильнюсе. В нем приняли участие около 200 сотрудников министерства.

Общая стоимость праздника составила 47 559 евро. Из этой суммы 44 994 евро были оплачены из бюджета Министерства обороны, остальную часть внесли сами участники.

Средства были направлены на аренду площадки, кейтеринг, организацию мероприятия, а также выступления музыкальной группы Baltos varnos, исполнителя Донатаса Монтвидаса, иллюзиониста Антона Лаврентьева и других артистов.

В Министерстве обороны пояснили, что мероприятие было организовано для укрепления взаимодействия между сотрудниками, развития сотрудничества и корпоративной культуры.

История получила широкий общественный резонанс на фоне значительных расходов Литвы на оборону. В бюджете 2026 года на эти цели предусмотрено около 4,8 млрд евро, что соответствует 5,38% ВВП — одному из самых высоких показателей среди стран НАТО.

При этом, как отмечают литовские СМИ, в прошлом году, когда Министерство обороны возглавляла Довиле Шакалене, от проведения подобного праздника отказались. Во время работы предыдущего руководства, представлявшего консерваторов, аналогичные мероприятия проводились непосредственно в здании министерства и обходились значительно дешевле.

Теперь премьер ожидает от главы Минобороны объяснений относительно того, каким образом была сформирована смета мероприятия и насколько такие расходы были оправданны.

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#Литва #финансы #бюджет #оборона #расходы #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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