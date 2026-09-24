Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

При запросах о выборах в Латвии ИИ на русском чаще опирается на кремлевские источники - эксперт НАТО 0 40

Политика
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: ИИ и выборы в Латвии
ФОТО: BB.LV/AI

Центр передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям (StratCom) заявил, что обнаружил признаки целенаправленного влияния на большие языковые модели в контексте выборов в Латвии. По данным проведенного исследования, проблема проявляется главным образом при запросах на русском языке.

Россия, вероятно, пытается влиять на работу больших языковых моделей в контексте выборов в Латвии. Такое мнение в интервью журналу Ir высказал директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

По его словам, специалисты центра протестировали несколько популярных моделей искусственного интеллекта, задав им более 50 вопросов, связанных с выборами в Латвии.

Наиболее заметная разница проявилась в зависимости от языка запроса. Если вопросы задавались на латышском языке, влияние российской пропаганды, по оценке исследователей, было минимальным. При запросах на русском языке оно достигало примерно 40% ответов.

«Наш вывод на данный момент заключается в том, что, вероятнее всего, имела место целенаправленная деятельность по отравлению больших языковых моделей в контексте выборов в Латвии», — заявил Сартс.

По его словам, в ряде случаев модели искусственного интеллекта ссылались на официальные источники Кремля. В частности, как утверждает Сартс, модель Claude примерно в 30% протестированных случаев формировала ответы с опорой на такие источники.

Чтобы проверить, является ли это общей особенностью работы языковых моделей, центр провел аналогичное тестирование еще в одной стране. По словам Сартса, там подобных результатов получено не было.

Это означает, что, по оценке исследователей, выявленная особенность может быть связана именно с информационным пространством вокруг Латвии, а не с работой языковых моделей в целом.

Сартс подчеркнул, что проблема приобретает особое значение на фоне роста популярности сервисов искусственного интеллекта, которые все чаще используются для поиска информации и ответов на актуальные вопросы.

×
#НАТО #пропаганда #выборы #Латвия #искусственный интеллект #кремль #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: хакер
Изображение к статье: Сергей БЕЛЫЙ Эксклюзив!
Изображение к статье: солдат США
Изображение к статье: Заправка автомобиля горючим

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: вакцинация
Наша Латвия
Изображение к статье: мобильный телефон и рука
Бизнес
Изображение к статье: эксперт
Бизнес
Изображение к статье: беспилотник
В мире
Изображение к статье: 3 ошибки, которые отбивают у ребенка желание учиться
Люблю!
Изображение к статье: АЗС
Политика
1
Изображение к статье: вакцинация
Наша Латвия
Изображение к статье: мобильный телефон и рука
Бизнес
Изображение к статье: эксперт
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео