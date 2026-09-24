Нужен ли нам этот проект века и как должна развиваться латвийская железная дорога? На эти вопросы отвечает Сергей БЕЛЫЙ, эксперт транспортной отрасли, инженер железнодорожного транспорта.

Позднее прозрение

«Мы не сможем уклониться от решений по поводу Rail Baltica. Сейчас ощущение у меня такое, что ее (трассу. — Прим. авт.) не нужно было начинать строить, но соседи уже вложили много денег. Общество длительное время вводили в заблуждение… Это не входило в мои обязанности — рассчитывать расходы (на проект), но в том, что нам рассказывали сказки, можно было убедиться в течение нескольких минут с помощью Google. То, что я этого не сделал, считаю одной из своих самых больших ошибок за последнее десятилетие», — это я привел цитату из интервью известного банковского экономиста Петериса Страутиньша агентству LETA.

Еще раз подчеркну: это заявил признанный в экономических и политических кругах эксперт, в какой-то степени, как сейчас модно говорить, лидер мнений.

Где деньги, Зин?

Что касается меня, то я, как эксперт-железнодорожник, проработавший на железной дороге более двух десятилетий, последние пару лет испытывал скепсис по поводу этого проекта века. Хотя даже сейчас, после негативного заключения комиссии Сейма по этому проекту, многие недоэксперты и политики продолжают не видеть его проблем и рассказывать нам про молочные реки и кисельные берега!

Сейчас многим реальным профессионалам железнодорожной отрасли уже понятно, что Rail Baltica в таком виде, как сейчас, нам не нужна по двум причинам: во-первых, на это у нас просто нет денег, во-вторых, проект априори убыточный! Прибыль не просматривается даже через десятилетия!

В правительстве пытаются подсчитать реальные общие затраты на строительство, но ведь есть не менее важная статья расходов — эксплуатационная! Сколько в месяц придется вкладывать в содержание этой железной дороги: 10 миллионов, 50 миллионов евро? Кто все это будет оплачивать? Опять бедные налогоплательщики?

Кстати, недавно был проведен тендер по закупке поездов для Rail Baltica. Понятно, что это нужно делать заранее, ведь изготовление поездов под заказ — процесс долгий, и, если вовремя не провести данную закупку, потом дорогу построим, а поездов нет… Так вот, этот тендер закончился ничем, поскольку ни одно из предложений не отвечало конкурсным требованиям.

Конечно, если бы на проект были деньги — к примеру, только от Евросоюза и частных инвесторов, — то я был бы только за строительство скоростной железной дороги. Посмотрите: во многих европейских странах скоростные поезда разгоняются до 300 километров в час и даже больше, а в Китае скоростной поезд уже летит с самолетной скоростью, преодолевая за несколько часов тысячи километров!

Однако опять-таки: можно построить любую железную дорогу, даже «космическую», но где у нас пассажиры? Мы ведь знаем, что население Латвии с каждым годом сокращается, приростом населения не могут похвастаться и наши соседи в Балтии.

Несбыточная мечта о скоростных поездах

Хотел бы напомнить, что в самом начале, когда проект Rail Baltica только запускался, заявленная скорость будущих поездов составляла 250 км/ч. Этой скорости вполне достаточно, чтобы через несколько часов поездки оказаться уже в Польше или даже на границе с Германией.

Согласитесь, это удобно: сел в поезд в костюмчике, посмотрел телефон, почитал книжку, поел, поработал на компьютере, отдохнул — и вот ты уже в центре Европы. И не нужно при этом думать о размере сумки или весе чемодана, как при использовании самолета, не нужно приезжать за два часа до рейса. Комфортно, быстро, удобно — в этом и есть преимущество поездов! К тому же вокзалы обычно расположены в центре города, а значит, можно быстро добраться до гостиницы или любого другого места, куда вам нужно по работе или для отдыха.

Но реальность такова, что сейчас из-за нехватки финансов хотят сделать всего один железнодорожный путь, и о скоростном поезде уже речи не идет — максимальная скорость планируется в пределах 130–140 км/ч! Извините, но тогда я не вижу смысла в реализации этого проекта.

Вместо Rail Baltica — скоростные автобаны и реконструированная существующая железнодорожная сеть. Будь моя воля, я бы отказался от строительства Rail Baltica и направил средства на развитие нынешней широкой колеи, приведение в порядок Центрального вокзала Риги и строительство автобанов, связывающих крупные города Латвии.

Если бы предыдущие латвийские министры нам не врали и сразу раскрыли реальную стоимость проекта и его масштабы, то, полагаю, общество уже давно заставило бы власти отказаться от Rail Baltica и добиваться в Брюсселе разрешения направить средства еврофондов на строительство скоростных автомагистралей. Мне все-таки представляется, что Латвия в XXI веке заслужила хотя бы две современные скоростные автодороги с разрешенной скоростью 110–130 км/ч круглый год!

Скоростная автомагистраль — это вклад не только в мобильность населения, но и в развитие экономики и регионов! За примером далеко ходить не надо — давайте посмотрим на Польшу!

Вместо фур и пикапов — велосипеды

Вообще у нас с развитием транспорта большие проблемы! В Риге городские власти, судя по всему, решили, что город будет развиваться и зарабатывать именно за счет велосипедистов! Видимо, это они перевозят грузы, платят транспортный налог, доставляют туристов в гостиницы и рестораны… А как еще объяснить многомиллионные вложения в так называемую веломобильность?! Причем все это делается в ущерб автотранспорту!

Я посмотрел на то, что сейчас сделали с улицей Дзирнаву — с клумбой и столбиками прямо посередине дороги, — и мне стало плохо!

Помню минувшей зимой в центре Риги такую картину: пешеходы ранним утром пытаются по сугробам ползком-бочком добраться до остановок общественного транспорта, а рядом — расчищенная до блеска велосипедная дорожка, на которой, разумеется, нет ни одного велосипедиста.

Опять-таки, если пофантазировать, то я бы глобально подумал о том, как часть тех же трамваев пустить под землю — по типу U-Bahn, как в Германии или Австрии.

Чтобы «железка» развивалась и зарабатывала

Но вернемся к близкому мне железнодорожному транспорту. Считаю, что нам нужно еще активнее развивать электропоезда на ближних направлениях и начать наконец закупать новые дизельные пассажирские поезда, чтобы можно было улучшить железнодорожное сообщение между Ригой и дальними городами — Даугавпилсом, Резекне, Лиепаей и Вентспилсом…

Интересно, что Литва и Эстония уже давно провели тендеры и закупили такие поезда, а Латвия все не может это сделать, поскольку якобы такие поезда не отвечают требованиям зеленой политики. В Литве и Эстонии как-то же смогли эти требования обойти, и только мы ничего не можем. Но тут, как говорилось в одном старом анекдоте, надо менять всю систему!

Моя мечта — чтобы Латвийская железная дорога снова ожила и начала зарабатывать, а не стояла с протянутой рукой, ожидая дотаций от государства, как сейчас.

Возможно, LDz должна выйти за привычные рамки и начать развивать IT-услуги, участвовать в строительных проектах, используя имеющуюся технику и оборудование… Необходима диверсификация доходов. При грамотном менеджменте ничего невозможного нет.

Железнодорожники, держитесь, у нас все получится! А проект Rail Baltica нужно сворачивать, и чем быстрее, тем лучше!