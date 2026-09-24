С 1 октября в Латвии вступят в силу новые ставки акцизного налога на дизельное топливо и бензин. Власти рассчитывают, что при полном переносе налогового снижения в розничные цены оба вида топлива могут подешеветь примерно на восемь центов за литр.

Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, предусматривающие временное снижение акцизного налога на дизельное топливо и бензин. Изменения вступят в силу 1 октября и будут действовать до конца 2026 года.

Акциз на дизельное топливо, используемое в качестве моторного, снижен на 16,7% — с 396 до 330 евро за 1000 литров. Это минимальный уровень, допустимый законодательством Европейского союза.

Одновременно впервые снижена ставка акциза на неэтилированный бензин — на 11,7%, до 490 евро за 1000 литров.

Если автозаправочные станции полностью перенесут снижение налоговой нагрузки в розничные цены, дизельное топливо и бензин могут подешеветь примерно на восемь центов за литр.

Это означает, что эффект от принятого закона будет зависеть не только от размера акциза, но и от ценовой политики продавцов топлива.

По расчетам, снижение ставок будет действовать в течение трех месяцев — с 1 октября по 31 декабря 2026 года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что из-за снижения акциза государственный бюджет недополучит около 14,4 млн евро. При этом влияние на денежный поток бюджета в текущем году оценивается в 9,6 млн евро, а в 2027 году — еще в 4,8 млн евро.

Выпадающие доходы в 2026 году планируется компенсировать за счет сверхплановых поступлений от реализации конфискованного преступным путем имущества.