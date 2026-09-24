Предложение Еврокомиссии почти вдвое сократить допустимый прилов восточно-балтийской трески вызвало обеспокоенность у рыбаков Южнокурземского края. По их словам, новые лимиты могут привести к досрочному завершению промысла и потребовать компенсаций со стороны государства.

Европейская комиссия предложила существенно сократить допустимый прилов восточно-балтийской трески в 2027 году. Если инициативу одобрят, изменения напрямую затронут рыбаков Лиепаи и Павилосты, для которых треска регулярно попадает в сети при промысле других видов рыбы, сообщают общественные СМИ.

Сегодня в Южнокурземском крае работают около 20 коммерческих рыбаков, и именно они могут первыми почувствовать последствия новых ограничений.

Председатель Латвийской федерации рыбаков Эвалд Уртанс предупреждает, что особенно сложной ситуация станет весной, когда треска подходит ближе к берегу.

«Сезон рыбной ловли фактически закончился, не начавшись. Если такое решение будет принято, нужен механизм компенсации убытков», — заявил Уртанс.

Он отметил, что в Евросоюзе действует строгий контроль за объемами улова, поэтому разрешенный лимит может быть исчерпан уже в первые недели сезона.

Почему вопрос касается даже тех, кто не ловит треску

Целенаправленный промысел трески в Балтийском море запрещен уже семь лет. Однако рыба продолжает попадать в сети как прилов при добыче других видов, поэтому ограничения распространяются и на обычный сетевой промысел.

В прошлом году европейские рыбаки выловили 19 тонн трески в качестве прилова. Теперь Еврокомиссия предлагает снизить допустимый объем до 18 тонн.

По мнению представителей отрасли, столь небольшой лимит может привести к тому, что уже в мае или июне рыбакам придется прекратить работу, поскольку дальнейший вылов других видов станет невозможен без риска превысить разрешенный объем прилова трески.

Латвия не поддерживает предложение Еврокомиссии

В Министерстве земледелия считают предлагаемое сокращение необоснованным.

Директор департамента рыбного хозяйства Нормунд Риекстиньш отметил, что страны Евросоюза уже много лет существенно ограничили добычу трески, тогда как российские рыболовные суда продолжают вести ее промышленный промысел.

«Европейские страны в совокупности не угрожают запасам трески. Россия же все эти годы не сокращает объемы промысла и продолжает целенаправленно ловить треску — по тысяче–две тысячи тонн», — заявил Риекстиньш.

Поэтому Минземледелия выступает против нового предложения Еврокомиссии. Еще в прошлом году Латвия заявляла, что 37 тонн являются минимально допустимым объемом прилова.

Решение еще не принято

Еврокомиссия объясняет инициативу тяжелым состоянием запасов восточно-балтийской трески. Научные рекомендации вообще предусматривают нулевой вылов, однако специалисты признают, что полностью избежать прилова при добыче других видов рыбы невозможно.

Окончательное решение по квотам на следующий год странам ЕС еще предстоит принять в ходе переговоров.