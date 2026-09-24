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В Латвии запретили «Радио Беларусь»: ограничение распространяется и на интернет 0 176

Политика
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: радио
ФОТО: Unsplash

Национальный совет по электронным СМИ запретил распространение белорусской государственной радиостанции «Радио Беларусь» на территории Латвии. Решение связано с санкциями Европейского союза против Белорусской государственной телерадиокомпании, под контролем которой работает радиостанция.

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение запретить распространение радиостанции «Радио Беларусь» на территории Латвии. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном издании.

Основанием для решения стала информация, полученная советом от другого компетентного государственного учреждения. По данным NEPLP, радиостанция распространяет одностороннюю информацию о войне России против Украины, оправдывает российскую военную агрессию и публикует материалы в поддержку режима Александра Лукашенко.

В совете также отмечают, что «Радио Беларусь» находится под прямым контролем Белорусской государственной телерадиокомпании, которая включена в санкционный список Европейского союза за поддержку белорусских властей и содействие российской агрессии против Украины.

Это означает, что ограничение связано не только с содержанием программ, но и с действием европейских санкций. Запрет будет оставаться в силе до тех пор, пока контролирующая организацию компания находится в санкционном списке ЕС.

Как пояснили агентству ЛЕТА в NEPLP, хотя радиостанция не находится под юрисдикцией Латвии, совет обязан обеспечить выполнение санкционного режима Европейского союза.

Решение распространяется на все способы распространения, включая вещание через интернет.

Ранее, в начале сентября, NEPLP уже ограничил доступ к сайту радиостанции radiobelarus.by. Новое решение распространяет запрет на программу в целом независимо от способа ее распространения.

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#СМИ #санкции #Латвия #интернет #радио #Беларусь #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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