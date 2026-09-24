Картельные соглашения при публичных закупках в Латвии переводят из плоскости административной ответственности в уголовную. Ответить перед законом теперь смогут не только компании, но и конкретные люди, которые договаривались о ценах или согласовывали предложения участников закупок.

В четверг Сейм в окончательном чтении поддержал поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за запрещенные соглашения в сфере публичных закупок. Накануне парламент сообщал, что законопроект должен рассматриваться в третьем, окончательном чтении.

Отвечать придется и конкретным людям

До сих пор за запрещенные соглашения при закупках административные санкции могли применяться к юридическим лицам. Новое регулирование позволит привлекать к уголовной ответственности физических лиц, которые непосредственно организуют или реализуют картельный сговор — например, договариваются о ценах или координируют предложения на торгах.

Уголовная ответственность предусмотрена для соглашений в закупках крупного размера. К таким случаям отнесены закупки с договорной стоимостью не менее 750 тысяч евро без НДС, а для строительных контрактов — не менее 1 миллиона евро без НДС. Эти пороги ранее подтверждала Юридическая комиссия Сейма.

За запрещенное соглашение крупного размера физическому лицу может грозить до трех лет лишения свободы, а в предусмотренных законом случаях сговора непосредственно в публичной закупке — до пяти лет. В качестве альтернативы предусмотрены пробационный надзор, общественные работы или штраф. Суд также сможет на определенный срок запретить занимать конкретные должности или заниматься определенным видом предпринимательской деятельности.

Кто первым расскажет о картеле, сможет избежать уголовной ответственности

В законе предусмотрен механизм для участников, готовых сотрудничать со следствием. Человек сможет быть освобожден от уголовной ответственности, если после заключения запрещенного соглашения первым добровольно сообщит о нарушении и будет активно помогать в его раскрытии и расследовании.

Почему вопрос о картелях стал особенно актуальным

Изменения принимаются на фоне судебного спора вокруг одного из крупнейших картельных дел в Латвии.

В 2021 году Совет по конкуренции (KP), используя в том числе информацию, собранную KNAB, выявил предполагаемый картель строительных компаний. По данным LETA, его участники были связаны как минимум с 70 закупками общей стоимостью 687 миллионов евро.

Десять компаний были оштрафованы в общей сложности примерно на 16,65 миллиона евро. Большинство из них оспорили решение Совета по конкуренции.

Позднее Верховный суд отменил решение Административного окружного суда, которым жалобы строительных компаний были отклонены, и направил дело на новое рассмотрение. Один из ключевых вопросов касался допустимости использования в административном деле материалов, полученных методами оперативной деятельности, включая записи тайно прослушанных разговоров.

Верховный суд указал, что сведения, полученные в ходе оперативных мероприятий, сохраняют особый правовой статус и ограничения на использование даже после их включения в материалы уголовного процесса.

Таким образом, криминализация картельных соглашений в крупных публичных закупках меняет сам механизм ответственности: под уголовное преследование смогут попадать непосредственно люди, участвующие в организации сговора, а не только компании, которым грозят финансовые санкции.