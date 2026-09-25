Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в настоящее время нет признаков подготовки Россией военного нападения на страны Балтии. При этом, по его словам, основную угрозу сегодня представляют диверсии, кибератаки и другие элементы гибридной войны.

Во время визита в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью FOX News прокомментировал ситуацию с безопасностью на восточном фланге НАТО и оценил вероятность прямой военной угрозы со стороны России, сообщает передача "900 секунд" (ТВ3).

По словам главы государства, если бы Россия обладала возможностью атаковать Латвию, она уже воспользовалась бы ею.

«Если бы Россия была способна напасть на нас, это уже давно произошло бы. В настоящее время признаков наращивания военного присутствия не наблюдается. Россия глубоко вовлечена в происходящее в Украине», — заявил Ринкевич.

При этом президент подчеркнул, что угрозы безопасности никуда не исчезли. По его словам, сейчас они все чаще проявляются в виде диверсий, кибератак, информационных кампаний и других гибридных действий, направленных против европейских стран.

Ринкевич также обратил внимание на военное сотрудничество России и Ирана, отметив, что иранские технологии, в частности в сфере беспилотников, сыграли заметную роль в войне против Украины.

В НАТО призывают сохранять спокойствие

В Нью-Йорке с заявлениями о безопасности выступил и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он призвал не поддаваться панике, однако признал, что гибридные угрозы для стран Альянса остаются реальностью.

По словам Рютте, Россия продолжает оказывать давление на европейские государства, однако союзники понимают характер этих угроз и работают над укреплением своей безопасности.

«Прежде всего, сохраняйте спокойствие, потому что мы понимаем, что происходит. Путин оказался в сложной ситуации. Он теряет всех этих людей. Он не побеждает в войне в Украине. Поэтому, будь я Владимиром Путиным — а я немного знаю этого человека, поскольку до вторжения в Крым у нас было много встреч, — я бы сказал, что он близок к тому, чтобы начать немного паниковать».

Обсуждение рисков для стран НАТО усилилось после заявлений ряда европейских политиков и представителей спецслужб о том, что Россия может активизировать гибридные операции против государств Альянса. Среди возможных угроз называются диверсии, кибератаки, информационные операции и атаки на объекты критической инфраструктуры, тогда как признаков подготовки немедленного военного вторжения представители служб безопасности ряда стран пока не отмечают.