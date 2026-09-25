Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Если бы Россия была способна напасть на нас, это уже давно произошло бы - Ринкевич 8 1110

Политика
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич

Эдгар Ринкевич.

ФОТО: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что в настоящее время нет признаков подготовки Россией военного нападения на страны Балтии. При этом, по его словам, основную угрозу сегодня представляют диверсии, кибератаки и другие элементы гибридной войны.

Во время визита в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью FOX News прокомментировал ситуацию с безопасностью на восточном фланге НАТО и оценил вероятность прямой военной угрозы со стороны России, сообщает передача "900 секунд" (ТВ3).

По словам главы государства, если бы Россия обладала возможностью атаковать Латвию, она уже воспользовалась бы ею.

«Если бы Россия была способна напасть на нас, это уже давно произошло бы. В настоящее время признаков наращивания военного присутствия не наблюдается. Россия глубоко вовлечена в происходящее в Украине», — заявил Ринкевич.

При этом президент подчеркнул, что угрозы безопасности никуда не исчезли. По его словам, сейчас они все чаще проявляются в виде диверсий, кибератак, информационных кампаний и других гибридных действий, направленных против европейских стран.

Ринкевич также обратил внимание на военное сотрудничество России и Ирана, отметив, что иранские технологии, в частности в сфере беспилотников, сыграли заметную роль в войне против Украины.

В НАТО призывают сохранять спокойствие

В Нью-Йорке с заявлениями о безопасности выступил и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он призвал не поддаваться панике, однако признал, что гибридные угрозы для стран Альянса остаются реальностью.

По словам Рютте, Россия продолжает оказывать давление на европейские государства, однако союзники понимают характер этих угроз и работают над укреплением своей безопасности.

«Прежде всего, сохраняйте спокойствие, потому что мы понимаем, что происходит. Путин оказался в сложной ситуации. Он теряет всех этих людей. Он не побеждает в войне в Украине. Поэтому, будь я Владимиром Путиным — а я немного знаю этого человека, поскольку до вторжения в Крым у нас было много встреч, — я бы сказал, что он близок к тому, чтобы начать немного паниковать».

Обсуждение рисков для стран НАТО усилилось после заявлений ряда европейских политиков и представителей спецслужб о том, что Россия может активизировать гибридные операции против государств Альянса. Среди возможных угроз называются диверсии, кибератаки, информационные операции и атаки на объекты критической инфраструктуры, тогда как признаков подготовки немедленного военного вторжения представители служб безопасности ряда стран пока не отмечают.

×
#НАТО #Украина #Латвия #безопасность #гибридная война #Марк Рютте #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
8
1
1
1
1
1

Оставить комментарий

(8)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: АЗС
Изображение к статье: артист
Изображение к статье: Вылов рыбы
Изображение к статье: радио

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: пожар
В мире
Изображение к статье: 3 привычки в бьюти-рутине, которые могут навредить вашему зрению
Люблю!
Изображение к статье: мужчина на фоне карты Латвии
ЧП и криминал
Изображение к статье: Денали
ЧП и криминал
Изображение к статье: Лукашенко
В мире
1
Изображение к статье: женщина осенью
Наша Латвия
Изображение к статье: пожар
В мире
Изображение к статье: 3 привычки в бьюти-рутине, которые могут навредить вашему зрению
Люблю!
Изображение к статье: мужчина на фоне карты Латвии
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео