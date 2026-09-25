За неделю до выборов нескольким самоуправлениям на востоке Латвии пришлось срочно заменить часть сотрудников избирательных участков после проверок Службы государственной безопасности (СГБ). Всего спецслужба проверила около 6000 работников, задействованных в организации голосования.

В нескольких самоуправлениях восточной Латвии перед выборами изменили состав работников избирательных участков после проверок, проведенных Службой государственной безопасности. Об этом сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.

По данным СГБ, проверку прошли около 6000 сотрудников избирательных участков по всей стране. Среди факторов риска, на которые обращалось внимание, назывались поездки в Россию и Беларусь после начала полномасштабной войны в Украине, а также распространение прокремлевских нарративов.

Наиболее масштабные изменения произошли в Даугавпилсе. Здесь городская избирательная комиссия прекратила сотрудничество более чем с 20 сотрудниками, заменив их другими кандидатами.

Председатель Даугавпилсской избирательной комиссии Рута Велика сообщила, что комиссия выполнила указания СГБ и в настоящее время все 29 избирательных участков полностью укомплектованы.

В Краславском крае изменения также пришлось проводить в сжатые сроки. Состав работников 26 избирательных участков был утвержден еще весной, однако 18 сентября комиссия получила распоряжение внести изменения.

«Кажется, мы успешно справились, и сейчас состав сформирован, мы готовы. На все это у нас была всего одна неделя», — рассказала председатель Краславской избирательной комиссии Зане Лочмеле.

По ее словам, комиссия связалась с кандидатами, которые подавали заявки еще в марте, и практически все согласились приступить к работе.

Председатель Центральной избирательной комиссии Марис Звиедрис отметил, что проверки работников избирательных участков со стороны органов безопасности являются стандартной процедурой. Заключения могут поступать на разных этапах подготовки, в том числе незадолго до дня голосования.

«Понятно, что за неделю до выборов это становится более сложной задачей», — сказал Звиедрис.

При этом он подчеркнул, что у ЦИК нет информации о самоуправлениях, которые не смогли бы полностью укомплектовать избирательные участки. Для подобных случаев предусмотрен резерв сотрудников.

СГБ также напомнила, что ранее неоднократно призывала жителей воздерживаться от поездок в Россию и Беларусь. Кроме того, с 2025 года действует закон, запрещающий отдельным категориям государственных служащих посещать эти страны. Как поясняет служба, цель таких ограничений — снизить риск установления контактов с российскими и белорусскими спецслужбами, поскольку возможности Латвии защищать своих граждан на территории этих государств ограничены.

Подготовка к выборам продолжается, и, по данным ЦИК, все избирательные участки обеспечены необходимым персоналом.