Тут, что называется, к гадалке не ходи — если бы не близость выборов, то едва ли бы правительство, а затем и Сейм стали бы душить собственные порты и железную дорогу, которая и без того дышит на ладан, вымаливая ежегодные дотации на содержание инфраструктуры. Но поскольку до выборов уже рукой подать, политики устроили состязание на предмет того, кто больше ненавидит «российское зерно» и кто быстрее покончить с его транзитом через Латвию. Результат — на лицо. Уже в ближайшие дни плата за инфраструктуру для перевозчиков российского зерна возрастет в размере до 300 процентов. А вчера Сейм подавляющим большинством голосов поддержал проект постановления Сейма с призывом к правительству вообще запретит транзит российского и белорусского зерна через Латвию.

«У нас по-прежнему есть зомби-терминалы, которые зависят от транзитных потоков России. Уголь и нефтепродукты ушли, надеюсь, навсегда, но осталось зерно. И это зерно держит на плаву терминалы, которым теперь, конечно, никакой платы повышать не придется. Этого, наверное, государство никак и не может добиться. Но терминалы продолжают подобную деятельность.

И я думаю, что есть много предпринимателей в Латвии, в том числе по крайней мере пара политических сил, представленные в Сейме, которые будут в восторге в тот момент, когда транзитные ворота России снова откроются, это сотрудничество с агрессивным соседом будет нормализовано через годы, и опять же, конечно, можно будет продолжать старую, запущенную 30 лет назад тропинку с зависимостью от грузов российского происхождения», - сокрушался с трибуны Сейма экс-министр сообщений, депутат Каспарс Бришкенс из фракции «Прогрессивные», которая и инициировала этот проект постановления парламента.

«Против» голосовала фракция «Латвия на первом месте» и вот как это объясняет депутат комиссии Сейма по бюджету и финансам Кристапс Криштопанс:» Те, кто поддерживают такие решения о запрете или астрономических тарифах, не имеют ни малейшего понимания, как работает транзитный бизнес и о каком зерне идет речь. Покупателями зерна являются американские компании, которые затем поставляют его в страны Африке, где царят голод и нищета. К тому же сельскохозяйственные товары никогда Евросоюз не санкционировал, а транзит их — тем более. Фактически вы сегодня разрушаете транзитную отрасль, при этом тот же LDz Cargo нуждается в дотациях в размере 50 миллионов. Откуда вы эти деньги возьмете? Что будут с работниками портов, вы об этом, коллеги, подумали?! То, что вы сейчас делаете — это безумие! Опомнитесь!»