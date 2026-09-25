Европейская комиссия "тщательно рассматривает" запрос стран Балтии о выделении 500 млн евро на усиление защиты от дронов, о котором ранее сообщили СМИ.

Об этом говорится в ответе Еврокомиссии на запрос LRT.

В ЕК отметили, что понимают проблемы безопасности, с которыми сталкиваются Латвия, Эстония и Литва, и относятся к ним "очень серьезно".

"Мы понимаем опасения наших государств-членов и относимся к ним очень серьезно", – говорится в ответе Европейской комиссии, в котором подтверждается, что письмо получено и в настоящее время тщательно изучается.

Письмо с просьбой о выделении средств подписали министр обороны Эстонии Мартин Херем, министр обороны Латвии Райвис Мелнис и министр обороны Литвы Робертас Каунас. Этот документ является секретным, однако Каунас обнародовал некоторые подробности предложения стран Балтии.

Страны надеются, что Европейский союз сможет предоставить дополнительное финансирование для защиты региона от беспилотников уже в 2026 году. По словам источников, усиление этой защиты носит срочный характер, поскольку существует вероятность, что Россия попытается с помощью атак беспилотников на восточном фланге НАТО проверить на прочность ст. 5 Североатлантического договора.