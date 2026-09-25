Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Брюсселе прокомментировали просьбу стран Балтии срочно дать полмиллиарда евро 6 1024

Политика
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: дроны
ФОТО: BB.LV/AI

Европейская комиссия "тщательно рассматривает" запрос стран Балтии о выделении 500 млн евро на усиление защиты от дронов, о котором ранее сообщили СМИ.

Об этом говорится в ответе Еврокомиссии на запрос LRT.

В ЕК отметили, что понимают проблемы безопасности, с которыми сталкиваются Латвия, Эстония и Литва, и относятся к ним "очень серьезно".

"Мы понимаем опасения наших государств-членов и относимся к ним очень серьезно", – говорится в ответе Европейской комиссии, в котором подтверждается, что письмо получено и в настоящее время тщательно изучается.

Письмо с просьбой о выделении средств подписали министр обороны Эстонии Мартин Херем, министр обороны Латвии Райвис Мелнис и министр обороны Литвы Робертас Каунас. Этот документ является секретным, однако Каунас обнародовал некоторые подробности предложения стран Балтии.

Страны надеются, что Европейский союз сможет предоставить дополнительное финансирование для защиты региона от беспилотников уже в 2026 году. По словам источников, усиление этой защиты носит срочный характер, поскольку существует вероятность, что Россия попытается с помощью атак беспилотников на восточном фланге НАТО проверить на прочность ст. 5 Североатлантического договора.

×
#НАТО #безопасность #оборона #финансирование #дроны #Европейская комиссия #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
7
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(6)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кремль
Изображение к статье: Картельные соглашения при публичных закупках в Латвии
Изображение к статье: ИИ и выборы в Латвии
Изображение к статье: АЗС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Игрушка на полу
ЧП и криминал
Изображение к статье: Филиппинцы в Литве
В мире
Изображение к статье: аптеки
Наша Латвия
Изображение к статье: Первая любовь
Люблю!
Изображение к статье: Алла Пугачева с дочерью и Томасом Андерсом
Lifenews
Изображение к статье: Школа
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Игрушка на полу
ЧП и криминал
Изображение к статье: Филиппинцы в Литве
В мире
Изображение к статье: аптеки
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео