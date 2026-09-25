С понедельника, 28 сентября, жители Латвии смогут досрочно проголосовать на выборах в 15-й Сейм в любом из 933 избирательных участков страны. При этом до дня выборов избиратель сможет изменить свое решение и заменить ранее поданный голос.

С 28 сентября по 2 октября избиратели на выборах в 15-й Сейм смогут досрочно проголосовать в любом из 933 избирательных участков по всей Латвии.

Как поясняет Центральная избирательная комиссия (ЦИК), такая процедура по своей сути аналогична досрочному голосованию, однако предусматривает возможность до дня выборов изменить свое решение и заменить ранее поданный голос новым.

Досрочно проголосовать можно будет:

в понедельник, 28 сентября, и среду, 30 сентября, — с 17:00 до 20:00;

во вторник, 29 сентября, и четверг, 1 октября, — с 8:00 до 11:00;

в пятницу, 2 октября, — с 12:00 до 15:00.

На избирательном участке после проверки документов избирателю выдадут комплект бюллетеней, заверенный печатью конверт для бюллетеня и регистрационный конверт. После того как избиратель сделает выбор, бюллетень помещается в запечатанный конверт, который затем вкладывается в регистрационный конверт и опускается в урну.

В ЦИК поясняют, что регистрационный конверт содержит данные избирателя исключительно для того, чтобы обеспечить учет только одного действительного голоса от каждого человека. Перед подсчетом голосов регистрационные конверты проверят, затем извлекут из них конверты с бюллетенями, перемешают их и только после этого вскроют. Это, по данным комиссии, гарантирует сохранение тайны голосования.

Выборы в 15-й Сейм состоятся в субботу, 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

Для участия в голосовании необходимо предъявить действительный паспорт гражданина Латвии или удостоверение личности (eID-карту).