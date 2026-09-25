У жителей Латвии при выходе на пенсию может появиться значительно больше вариантов распоряжения накоплениями второго пенсионного уровня. Министерство благосостояния предлагает увеличить их число с нынешних двух до шести — вплоть до регулярных выплат из накопленного капитала и инвестирования денег на финансовом рынке.

Соответствующие поправки к Закону о государственных фондируемых пенсиях подготовило Министерство благосостояния. Пока это только проект: он передан на общественное обсуждение до 8 октября.

Сейчас вариантов только два

В настоящее время при оформлении пенсии по старости, в том числе досрочной, накопления второго пенсионного уровня можно использовать двумя способами.

Первый — присоединить накопленный капитал ко второму уровню к капиталу первого уровня. На основании общей суммы затем рассчитывается государственная пенсия по старости. Минимального размера накоплений для этого варианта нет.

Второй — приобрести за накопления второго уровня полис пожизненной пенсии у страховой компании. Сейчас воспользоваться этим вариантом можно, если накоплено не менее 2000 евро.

Что хотят изменить

Министерство предлагает довести число вариантов до шести.

Одна из новинок — возможность присоединить накопления второго уровня к капиталу первого не ранее чем за пять лет до достижения пенсионного возраста.

Сохранится и возможность сделать это непосредственно при выходе на пенсию.

Еще один вариант позволит вывести накопления второго уровня из государственной схемы и заключить договор с частным пенсионным управляющим или страховой компанией о выплате пожизненной пенсии.

Накопления можно будет оставить работать на рынке

Для людей, накопивших во втором пенсионном уровне сумму не менее 10 минимальных зарплат, предусмотрены еще две возможности.

Деньги можно будет инвестировать на финансовом рынке и до конца жизни получать пенсию, размер которой будет зависеть от стоимости инвестиций.

Либо накопления можно будет сохранить и получать их в виде регулярных выплат.

Решение разрешат отложить на три года

Предлагается и еще один вариант: при оформлении пенсии человек сможет на три года отложить окончательное решение, что делать с капиталом второго уровня.

В течение этого периода накопленные деньги можно будет получать частями, а позднее решить, как распорядиться оставшейся суммой.

Таким образом, если поправки будут приняты, принцип использования второго пенсионного уровня заметно изменится: вместо выбора между двумя вариантами будущему пенсионеру предложат шесть способов распорядиться собственными накоплениями.